Detenido alcalde de Guayaquil por lavado de activos y fraude fiscal

Maria Gabriela Perez

Guayaquil.- La Fiscalía General del Estado de Ecuador ejecutó el martes 10 de febrero la detención de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, junto a otras diez personas, incluyendo a sus hermanos Antonio y Xavie, por su presunta vinculación en una red de delincuencia organizada.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la investigación, denominada «Caso Goleada», rastrea delitos de lavado de activos y defraudación tributaria.

Durante los operativos, el Ministerio Público incautó grandes sumas de dinero en efectivo y otras evidencias que vinculan a los sospechosos con una estructura financiera irregular.

No portaba el grillete electrónico

Por otro lado, trascendió que al momento de su captura, el alcalde no portaba el grillete electrónico que le había sido impuesto previamente por orden judicial. Este dispositivo era una medida cautelar derivada del «Caso Triple A», una investigación previa que indaga la comercialización ilegal de hidrocarburos.

Es de recordar que la investigación del «Caso Triple A» se originó tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía, que detectó irregularidades en la distribución de combustibles subsidiados por el Estado.

