Corte de Apelaciones respalda el fin del TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua

Washington.- El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito concedió una suspensión de la orden del tribunal de distrito que bloqueaba la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nepal, Honduras y Nicaragua.

Así lo anunció la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem en una publicación en sus redes sociales, en donde publicó el fallo que permite al Gobierno avanzar con la conclusión de las designaciones de TPS, las cuales fueron originalmente implementadas para responder a desastres naturales y crisis ocurridas hace décadas (1999 y 2015).

Se conoció que el tribunal reconoció la necesidad de suspender la orden de vacante mientras el gobierno apela la decisión de la corte inferior.

En este sentido, Noem, celebró el fallo como una reivindicación de la seguridad nacional y la integridad del sistema migratorio estadounidense.

«Este fallo es una victoria para el estado de derecho y una reivindicación de la Constitución de los EE.UU.», afirmó la secretaria Noem.

«Bajo administraciones anteriores, el Estatus de Protección Temporal fue abusado para permitir la entrada de amenazas a la seguridad nacional, criminales y terroristas violentos en nuestra nación», acotó.

A win for the rule of law and vindication for the US Constitution. Under the previous administration, Temporary Protected Status was abused to allow violent terrorists, criminals, and national security threats into our nation. TPS was never designed to be permanent, yet… pic.twitter.com/3t8rDiUcvz — Kristi Noem (@KristiNoem) February 9, 2026

Reiteran el retorno seguro de sus nacionales

Por otro lado, el documento señala que tras una revisión exhaustiva, se determinó que las condiciones extraordinarias que justificaron originalmente las designaciones en estos tres países han mejorado, permitiendo el retorno seguro de sus nacionales.

Ver más: EE.UU. reitera la finalización del TPS para venezolanos tras la captura de Maduro

Asimismo, la administración enfatiza que el uso discrecional y prolongado del TPS ha sido utilizado históricamente como un programa de «amnistía de facto», comprometiendo la capacidad del gobierno para filtrar adecuadamente a individuos que podrían representar un riesgo.

Por último, el Gobierno de Donald Trump reafirma su compromiso de cerrar las lagunas que permiten el abuso de los programas de beneficios migratorios y asegura que la política exterior y de seguridad de los Estados Unidos se aplique conforme a la ley escrita.

Video: Inscripción inicial de Visas H-1B