10 consejos para los votantes de las primarias anticipadas en NC

Raleigh, NC.- La votación anticipada en persona para las elecciones primarias de 2026 comienza el jueves 12 de febrero y finaliza a las 3:00 p. m. del 28 de febrero en los 100 condados, por lo que la Junta Electoral de NC brinda una serie de consejos para los votantes.
En todo el estado, se abrirán 319 sitios de votación anticipada para los votantes en las primarias, cuando los votantes seleccionarán candidatos para pasar a la boleta de las elecciones generales en noviembre.
Lee también: La votación anticipada presencial comienza esta semana
La votación anticipada es especialmente popular en las elecciones generales de Carolina del Norte, pero también la utilizan muchos votantes de las primarias. En 2022, el 59% de los votantes de las primarias emitió su voto el día de las elecciones, el 39% votó durante el periodo de votación anticipada y el 2% votó por correo.
A continuación se presentan 10 consejos para los votantes a medida que comienza la votación anticipada:
- Centros de votación anticipada. Los votantes elegibles pueden votar en cualquier centro de votación anticipada de su condado. Para consultar los centros y horarios en los 100 condados, utilice la Búsqueda de Centros de Votación Anticipada. Herramienta. Consulte también los Sitios de Votación Anticipada para las Elecciones Primarias del 3 de marzo de 2026 (PDF). .
- Papeletas de muestra. Las papeletas de muestra para las primarias están disponibles en la Búsqueda de Votantes. Herramienta. La Junta Estatal no proporciona información detallada sobre los candidatos, pero algunos medios de comunicación y grupos de apoyo sí lo hacen. Muchos candidatos también tienen sitios web y cuentas en redes sociales. Conocer de antemano sus preferencias de candidato y familiarizarse con la papeleta electoral puede agilizar su proceso de votación.
- Estilos de votación para las primarias. En una primaria partidista, los votantes afiliados a un partido político solo pueden votar en la papeleta de su partido y no en las primarias de otro partido. Por ejemplo, un demócrata registrado solo puede votar en las primarias del Partido Demócrata. Esto se aplica incluso si el partido al que está afiliado no celebra primarias. Los votantes no afiliados pueden elegir la papeleta de cualquier partido político o una papeleta no partidista, si está disponible en su jurisdicción, en las primarias.
- Registro el mismo día. Quienes no hayan cumplido con la fecha límite de registro de votantes del 6 de febrero pueden registrarse y votar simultáneamente durante el período de votación anticipada. Quienes se registren el mismo día deben acreditar su elegibilidad y proporcionar comprobante de domicilio mediante una licencia de conducir u otro documento oficial, un cheque de pago, una factura de servicios públicos o un extracto bancario que incluya su nombre y dirección actual. Para más información, visite «Regístrese en persona durante la votación anticipada». .
- Actualización de su registro. Al registrarse para votar en un centro de votación anticipada, puede actualizar su nombre o dirección dentro del mismo condado, si es necesario. No puede cambiar su afiliación partidista en un centro de votación anticipada durante las elecciones primarias.
- Además recuerde llevar su identificación con foto. Se les pedirá a los votantes que presenten una identificación con foto al registrarse para votar. La mayoría de los votantes mostrarán su licencia de conducir, pero se aceptarán muchos otros tipos de identificación con foto. Quienes no tengan una identificación con foto pueden cumplir con el requisito de identificación con foto (1) completando un formulario explicando por qué no pueden mostrarla, o (2) presentándola en la oficina de la junta electoral del condado antes del mediodía del 6 de marzo. Puede encontrar más información sobre el requisito de identificación con foto en BringItNC.gov..
- Identificaciones con foto gratuitas. Cualquier votante registrado que necesite una identificación con foto puede obtenerla gratuitamente en la junta electoral de su condado . oficina durante el período de votación anticipada, que finaliza el 28 de febrero. Para obtener más información, visite Obtener una identificación con foto de votante gratuita .
- También está la asistencia al votante. Los votantes que necesiten asistencia pueden llevar a una persona elegible . Para ayudarles a entrar y salir del centro de votación o a completar su papeleta según las instrucciones del votante. Los funcionarios electorales también están disponibles para ayudar a los votantes. La votación en la acera también está disponible para quienes no puedan entrar al centro de votación. Para más información, visite Votación en la acera. .
- No se permiten fotos de las papeletas. La ley de Carolina del Norte prohíbe fotografiar o grabar en video las papeletas votadas. Los votantes pueden usar dispositivos electrónicos en la cabina de votación para acceder a la tarjeta de lista o a la información del candidato, siempre que no los usen para comunicarse con nadie ni para tomar fotos de su papeleta.
- Paz en las urnas. La Junta Estatal solicita a todos los votantes que respeten el derecho de los demás a participar en las elecciones. Intimidar a cualquier votante es un delito. Quienes se sientan acosados o intimidados deben notificar a un funcionario electoral de inmediato.
Finalmente, para obtener más información sobre la votación anticipada, visite Vote Early in Person.