10 consejos para los votantes de las primarias anticipadas en NC

Raleigh, NC.- La votación anticipada en persona para las elecciones primarias de 2026 comienza el jueves 12 de febrero y finaliza a las 3:00 p. m. del 28 de febrero en los 100 condados, por lo que la Junta Electoral de NC brinda una serie de consejos para los votantes.

En todo el estado, se abrirán 319 sitios de votación anticipada para los votantes en las primarias, cuando los votantes seleccionarán candidatos para pasar a la boleta de las elecciones generales en noviembre.

La votación anticipada es especialmente popular en las elecciones generales de Carolina del Norte, pero también la utilizan muchos votantes de las primarias. En 2022, el 59% de los votantes de las primarias emitió su voto el día de las elecciones, el 39% votó durante el periodo de votación anticipada y el 2% votó por correo.

A continuación se presentan 10 consejos para los votantes a medida que comienza la votación anticipada:

Finalmente, para obtener más información sobre la votación anticipada, visite Vote Early in Person.

