Super Bowl LX estableció récord histórico de audiencia

Santa Clara.- La edición LX del Super Bowl estableció un nuevo hito en la historia de la televisión mundial al registrar una audiencia promedio de 127.7 millones de espectadores.

Según los datos oficiales de Nielsen y la cadena NBC, esta cifra representa un incremento significativo respecto a años anteriores, confirmando que el interés por la final de la NFL sigue en una trayectoria ascendente impulsada por la integración de nuevas plataformas digitales.

Se conoció que el desglose de los datos revela que el consumo a través de servicios de streaming y dispositivos móviles alcanzó niveles nunca antes vistos, representando casi el 30% del total de la audiencia.

Ver más: Los Patriots y Seahawks se citan en un histórico Super Bowl LX

Destacaron además, que este cambio en los hábitos de consumo permitió que el evento llegara a una demografía más joven y global, rompiendo las fronteras tradicionales de la transmisión por cable.

Cifras reales que humillan a Bad Bunny: – Super Bowl: 127 millones de espectadores

– Punto de Inflexión: 18 millones

– Bad Bunny: apenas 2.2 millones ¿En serio alguien sigue inflando que es “el más grande”? pic.twitter.com/nYDYggE4rd — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) February 9, 2026

Más de 14 millones de personas conectadas

Por otro lado, se conoció que el punto máximo de sintonía se registró durante el espectáculo de medio tiempo, donde la cifra se disparó hasta los 135.4 millones de personas conectadas simultáneamente.

#EntérateAD

El show de Bad Bunny es ahora el MAS VISTO en la historia del Super Bowl con 142.3 MILLONES DE ESPECTADORES. Ni con toda la publicidad lograron frenarlo y ahora es un LATINO el que tiene el show más visto del deporte más Yankee. pic.twitter.com/iZVt7Yk6Ae — Ad Colima (@AdColima) February 9, 2026

Este pico de audiencia no solo superó el récord previo del Super Bowl LIX, sino que convirtió la actuación de Bad Bunny en el evento musical televisado más visto de todos los tiempos. La combinación de deporte y una superestrella de la música latina demostró ser una fórmula imbatible para captar la atención mundial.

🎶 |#MúsicaDL| El Super Bowl reúne a más de 120 millones de espectadores en una sola transmisión, sin contar reproducciones posteriores, redes sociales y cobertura mediática internacional. 🔗https://t.co/vXAntltYz0#DiarioLibre #SuperBowl #BadBunny pic.twitter.com/PqvqNvsg6s — Diario Libre (@DiarioLibre) February 9, 2026

Por último, analistas de mercado a diversos medios de comunicación sugieren que estas cifras garantizan un aumento en el valor de los espacios publicitarios para las próximas temporadas. Con anuncios que este año alcanzaron los 7.5 millones de dólares por cada 30 segundos, el éxito de audiencia del Super Bowl LX asegura que el evento se mantenga como la propiedad más lucrativa del entretenimiento global, capaz de congregar a una audiencia masiva que ninguna otra plataforma puede igualar en la actualidad.

Video: «El Super Bowl 54» tendrá sentimiento latino este año