Sentencian a 19 años de cárcel a líder criminal en Nueva York

New York.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos, anunció la sentencia de 19 años de prisión a un hombre en New York, por asesinato.

En un comunicado identificaron al detenido como Christian Lugo, conocido bajo el alias de “Coco”, quien fue vinculando en una conspiración de crimen organizado que operaba en el Bronx.

Explicaron que Lugo lideraba una red delictiva a través de una empresa de remolque llamada Certified Auto, la cual utilizaba el fraude y la violencia física para dominar el mercado local de reparación de vehículos y grúas.

De la misma manera, indicaron que el caso alcanzó su punto más crítico en febrero de 2022, cuando una disputa territorial con una empresa rival culminó en un tiroteo a plena luz del día.

Según las investigaciones, Lugo incitó y autorizó a un cómplice para abrir fuego contra trabajadores de la competencia, un acto de violencia extrema que resultó en el trágico fallecimiento de Gloria Ortiz, dueña de la compañía rival, y dejó heridas a otras dos personas.

CASE UPDATE from @NewYorkFBI: Leader of Criminal Tow Truck and Auto Repair Company Sentenced To 19 Years in Prison for Murder In February 2022, Christian Lugo allowed and encouraged a co-conspirator who worked for him to drive-by and shoot at members of a rival tow truck… pic.twitter.com/LuY9d1U3ld — FBI (@FBI) February 9, 2026

Lugo se declaró culpable

Por otro lado, señalaron que durante el proceso judicial, el Fiscal Federal Jay Clayton subrayó que la ambición de Lugo por controlar el negocio de las grúas mediante el uso de armas de fuego desencadenó una cadena de eventos fatales.

Destacaron que Lugo se declaró culpable de cargos de extorsión y delitos relacionados con armas en agosto de 2025, admitiendo finalmente su responsabilidad en el complot que acabó con la vida de Ortiz y sembró el terror en las calles neoyorquinas.

Por último, además de la pena de cárcel, el juez de distrito Dale E. Ho impuso a Lugo seis años de libertad supervisada tras cumplir su condena. Las autoridades locales y el FBI celebraron la sentencia como un paso crucial para limpiar las calles del Bronx de empresas criminales que utilizan la intimidación para operar, enviando un mensaje claro de que la violencia empresarial no quedará impune en la ciudad.

