Operativo ICE en West Virginia finaliza con más de 650 arrestos

West Virginia.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó sobre el éxito de una operación conjunta de dos semanas liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de West Virginia.

En un comunicado, detallaron que el operativo, realizado a través del programa 287(g), resultó en la detención de más de 650 migrantes indocumentados que contaban con antecedentes penales significativos.

Señalaron que entre los capturados se encuentran individuos condenados por delitos graves, incluyendo narcotráfico, asalto violento, robo y reentrada ilegal al país.

Asimismo, la administración destacó que estas acciones son parte de una estrategia nacional para remover a «extranjeros criminales» que representan una amenaza directa para las comunidades.

Reiteran la importancia de la cooperación

Al respecto, la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin subrayó la importancia de la cooperación entre las fuerzas del orden locales y federales, mencionando que ciudades que colaboran activamente con ICE suelen registrar mayores índices de seguridad.

De la misma manera, el DHS criticó las políticas de «santuario» en otros estados que impiden este tipo de coordinación, alegando que dichas restricciones ponen en peligro a los ciudadanos.

Entre los perfiles destacados en este operativo se encuentran sujetos con órdenes finales de deportación de larga data y condenas por violencia doméstica, intimidación y posesión de armas.

Señalaron que entre los casos específicos incluyen ciudadanos de México, Guatemala, Honduras y Brasil que habían evadido la justicia tras sentencias por robo de vehículos, falsificación y conducción bajo la influencia de sustancias.

Por último, el DHS reiteró su llamado a más departamentos de policía y gobernadores para que se unan a estos acuerdos de colaboración.

