Ola de liberaciones ensombrecida por el arresto de Juan Pablo Guanipa

Ola de liberaciones ensombrecida por el arresto de Juan Pablo Guanipa
Foto: Cortesía X @JuanPGuanipa
Maria Gabriela Perez

Caracas.-  La organización no gubernamental Foro Penal confirmó que, entre el domingo 8 de febrero y la mañana del lunes 9, se han registrado al menos 35 nuevas excarcelaciones de presos políticos en diversos centros penitenciarios del país.

Según los datos verificados por Alfredo Romero, director presidente de la ONG, este grupo se suma a una cifra que ya supera los 380 ciudadanos liberados bajo medidas cautelares desde el inicio de enero.

Entre los más destacados está la excarcelación con medidas cautelares del abogado de la líder opositora María Corina Machado, Perkin Rocha. Además, de los líderes políticos, Freddy Superlano, Jesús Armas y diversos jóvenes como Albany Colmenares.

Sin embargo, los defensores del Foro Penal insisten en que estas medidas no representan una libertad plena, sino que forman parte de un proceso de amnistía que aún mantiene restricciones legales sobre los afectados.

Liberan y luego detienen a Juan Pablo Guanipa

A pesar del clima de esperanza que generaron estos reencuentros familiares, la jornada se vio empañada la madrugada del lunes por la denuncia de una nueva detención arbitraria contra el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa.

Apenas 12 horas después de haber abandonado el Internado Judicial Rodeo I, donde permaneció recluido por ocho meses, Guanipa fue interceptado por un grupo de personas armadas y vestidas de civil en Caracas.

Su familia y aliados políticos han calificado este acto como un «secuestro», denunciando que el Ministerio Público solicitó la revocatoria de su libertad bajo un supuesto «incumplimiento» de medidas que aún no ha sido aclarado jurídicamente.

Al respecto, el abogado Joel García a varios medios de comunicación señaló que es materialmente imposible que el dirigente haya incumplido una boleta de excarcelación emitida hace menos de un día, sugiriendo que la detención responde a una represalia por sus declaraciones públicas tras salir de prisión.

Por último, el Foro Penal recordó que, a pesar de las recientes salidas de prisión, todavía existen cientos de personas tras las rejas por motivos políticos, incluyendo civiles y militares. La organización hizo un llamado a las autoridades para que garanticen la integridad física de Juan Pablo Guanipa y permitan una transparencia total en las listas de excarcelaciones.

