Ola de liberaciones ensombrecida por el arresto de Juan Pablo Guanipa

Caracas.- La organización no gubernamental Foro Penal confirmó que, entre el domingo 8 de febrero y la mañana del lunes 9, se han registrado al menos 35 nuevas excarcelaciones de presos políticos en diversos centros penitenciarios del país.

Según los datos verificados por Alfredo Romero, director presidente de la ONG, este grupo se suma a una cifra que ya supera los 380 ciudadanos liberados bajo medidas cautelares desde el inicio de enero.

Entre los más destacados está la excarcelación con medidas cautelares del abogado de la líder opositora María Corina Machado, Perkin Rocha. Además, de los líderes políticos, Freddy Superlano, Jesús Armas y diversos jóvenes como Albany Colmenares.

#8feb 7:00pm (Venezuela) A esta hora se han peoducido 35 excarcelaciones el día de hoy, verificadas por el @foropenal pic.twitter.com/ZKTOKasMXP — Alfredo Romero (@alfredoromero) February 8, 2026

#8F 4:30pm Hasta ahora hemos verificado 18 excarcelaciones de presos políticos producidas el día de hoy. Seguimos verificando otras.

Entre ellos: Perkins Rocha, Juan Carlos Guanipa, Jesús Armas, Luis Tarbay https://t.co/3J6xPAqfAG pic.twitter.com/JPNUgUeh1L — Foro Penal (@ForoPenal) February 8, 2026

Sin embargo, los defensores del Foro Penal insisten en que estas medidas no representan una libertad plena, sino que forman parte de un proceso de amnistía que aún mantiene restricciones legales sobre los afectados.

#8F Confirmada por el @ForoPenal la excarcelación de MARÍA OROPEZA arbitrariamente detenida desde el 06/08/2024.#AbrazoDeLibertad pic.twitter.com/LC8DLLKQbA — Foro Penal (@ForoPenal) February 9, 2026

Liberan y luego detienen a Juan Pablo Guanipa

A pesar del clima de esperanza que generaron estos reencuentros familiares, la jornada se vio empañada la madrugada del lunes por la denuncia de una nueva detención arbitraria contra el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa.

Es muy grave que Juan Pablo Guanipa haya sido detenido nuevamente tal como lo ha informado su hijo. Hasta ahora no tenemos información clara sobre quiénes se lo llevaron. Esperamos que sea liberado de inmediato. — Alfredo Romero (@alfredoromero) February 9, 2026

Apenas 12 horas después de haber abandonado el Internado Judicial Rodeo I, donde permaneció recluido por ocho meses, Guanipa fue interceptado por un grupo de personas armadas y vestidas de civil en Caracas.

Qué poderosa declaración de Ramón al exigir fe de vida de su padre @JuanPGuanipa tras su nueva detención: "Si nosotros mismos como venezolanos empezamos a ver como un crimen hablar y no hablamos nunca, ¿entonces cuándo termina la dictadura? La dictadura termina cuando tú decides… pic.twitter.com/MGHu1JvZHA — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) February 9, 2026

Su familia y aliados políticos han calificado este acto como un «secuestro», denunciando que el Ministerio Público solicitó la revocatoria de su libertad bajo un supuesto «incumplimiento» de medidas que aún no ha sido aclarado jurídicamente.

URGENTE

ALERTA INTERNACIONAL. Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas.

Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron.

Exigimos su liberación inmediata. — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) February 9, 2026

Al respecto, el abogado Joel García a varios medios de comunicación señaló que es materialmente imposible que el dirigente haya incumplido una boleta de excarcelación emitida hace menos de un día, sugiriendo que la detención responde a una represalia por sus declaraciones públicas tras salir de prisión.

Por último, el Foro Penal recordó que, a pesar de las recientes salidas de prisión, todavía existen cientos de personas tras las rejas por motivos políticos, incluyendo civiles y militares. La organización hizo un llamado a las autoridades para que garanticen la integridad física de Juan Pablo Guanipa y permitan una transparencia total en las listas de excarcelaciones.

Hoy he sido excarcelado, luego de 18 meses de injusto encarcelamiento pude reunirme con mi familia, continuemos orando y pidiendo a Dios para que todos los presos políticos sean liberados en las próximas horas. pic.twitter.com/bC44BCCglR — Freddy Superlano (@freddysuperlano) February 9, 2026

