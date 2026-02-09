Charlotte, NC.- Se acerca el 14 de febrero y hay celebraciones tanto para los que festejan el amor en pareja como para los que no. El primero es en Seoul Food South End, 1400 S Church Street, Charlotte, Carolina del Norte, que organizará una fiesta anti-San Valentín el sábado 14 de febrero de 2026, de 9:00 p. m. a 2:00 a. m. El evento contará con música, comida, bebidas y karaoke.

La entrada es gratuita. Pagas por la comida y la bebida. Es para mayores de 21 años.

Se proporcionan cuentas de fiesta para representar el estado de su relación: Soltero AF (rosa), Tomado (blanco) o Es complicado (oro rosa).