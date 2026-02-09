lunes, febrero 9, 2026
Un minimercado para celebrar el amor y una fiesta anti-San Valentín

Un minimercado para celebrar el amor y una fiesta anti-San Valentín
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Se acerca el 14 de febrero y hay celebraciones tanto para los que festejan el amor en pareja como para los que no. El primero es en Seoul Food South End, 1400 S Church Street, Charlotte, Carolina del Norte, que organizará una fiesta anti-San Valentín el sábado 14 de febrero de 2026, de 9:00 p. m. a 2:00 a. m. El evento contará con música, comida, bebidas y karaoke.

La entrada es gratuita. Pagas por la comida y la bebida. Es para mayores de 21 años.

Se proporcionan cuentas de fiesta para representar el estado de su relación: Soltero AF (rosa), Tomado (blanco) o Es complicado (oro rosa).

Presentaciones

  • DJ Bic Nasti y amigos con ritmos que te dejarán sin aliento
  • ¡Trae una foto de tu ex y obtén una cerveza gratis!
  • Reserva una sala de karaoke privada para tu grupo: www.seoulfoodmeatcoclt.com/karaoke

Un minimercado de San Valentín en The Pass

Para los que sí celebran el amor, está The Pass CLT, en 4100 Raleigh Street, Charlotte, Carolina del Norte, presenta Love Love: un minimercado de San Valentín el sábado 14 de febrero de 2026, de 10 a. m. a 1 p. m.

Cortesía: The Pass CLT

La entrada es gratuita y es una oportunidad de comprar regalos de último momento o simplemente extras, como canceles, flores, café y mucho más.

