Los Seattle Seahawks conquistan el Super Bowl LX

Santa Clara.- Los Seattle Seahawks volvieron a la cima del fútbol americano profesional tras imponerse con autoridad a los New England Patriots por un marcador de 29-13.

En un Levi’s Stadium a reventar, el equipo dirigido por Mike Macdonald demostró que la reconstrucción de la franquicia ha culminado con éxito, levantando su segundo Trofeo Vince Lombardi y cerrando una temporada de ensueño para la ciudad de Seattle.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el encuentro estuvo marcado por el dominio físico de la «Nueva Legión del Boom». La defensa de los Seahawks frustró sistemáticamente a los Patriots, limitando sus opciones de anotación a solo un touchdown en el tercer cuarto.

The @Seahawks are back in the Super Bowl for the first time in 11 years! #SBLX pic.twitter.com/rCwM8n04GJ — NFL (@NFL) January 26, 2026

Asimismo, destacaron que la presión constante sobre la línea ofensiva de New England fue el factor determinante que permitió a Seattle controlar el ritmo del partido desde el pitazo inicial hasta el último segundo.

THE SEATTLE SEAHAWKS ARE SUPER BOWL LX CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/EuftZfN9lP — NFL (@NFL) February 9, 2026

Kenneth Walker nombrado como el jugador más valioso

Por otro lado, es de mencionar, que ofensivamente, la estrella fue el corredor Kenneth Walker III, quien fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP). Con una actuación que incluyó 135 yardas terrestres y dos anotaciones cruciales, Walker se convirtió en el motor del equipo en los momentos de mayor tensión.

DeBÍ TiRAR MáS FOToS pic.twitter.com/ArQydsYXpg — Seattle Seahawks (@Seahawks) February 9, 2026

Por último, expertos deportivos coinciden que este triunfo tiene un sabor especial de redención, ocurriendo exactamente once años después de que ambos equipos se enfrentaran en una final definida por una trágica intercepción en la línea de gol para Seattle.

Con esta victoria, los Seahawks no solo añaden plata a sus vitrinas, sino que sanan una de las heridas más profundas de su historia deportiva, consolidándose como la nueva potencia de la Conferencia Nacional.

