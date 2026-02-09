lunes, febrero 9, 2026
Modified date:

Guardia Costera rescata a 27 marineros venezolanos en el Pacífico

Guardia Costera rescata a 27 marineros venezolanos en el Pacífico
Foto: Cortesía https://www.news.uscg.mil/
Maria Gabriela Perez

California.- La Guardia Costera de los Estados Unidos coordinó con éxito el rescate de 27 tripulantes de un pesquero de bandera venezolana, tras un incendio que provocó el naufragio de la nave a 500 millas de las Islas Galápagos.

En un comunicado indicaron que la emergencia se activó tras recibir una señal de SOS el sábado 7 de febrero. Lo que movilizó al Centro de Coordinación de Rescate de Alameda para localizar embarcaciones civiles en la remota zona.

Explicaron que debido a la lejanía, las autoridades utilizaron el sistema AMVER para contactar al buque mercante Seaways Kenosha, que se encontraba a 100 millas de los náufragos.

De la misma manera, destacaron que los sobrevivientes se encontraban en un bote salvavidas sin suministros básicos como comida, agua o chalecos, y con la batería de su único dispositivo de comunicación agotándose rápidamente, lo que obligó a establecer un protocolo de contacto estricto para conservar energía.

Lograron recuperar a los marineros

Por otro lado, señalaron que la operación culminó de manera positiva la madrugada del domingo 8 de febrero, cuando el Seaways Kenosha logró recuperar a los 27 marineros sin que se reportaran heridos de gravedad.

Las autoridades confirmaron que, pese a las condiciones del mar con oleajes de hasta metro y medio, la salud de los rescatados es estable, descartando cualquier riesgo vital tras la evaluación médica inicial realizada a bordo.

Al respecto, el Capitán Patrick Dill destacó la vigilancia y profesionalismo de los equipos de rescate y la valiosa colaboración de la marina mercante privada. Actualmente, el Centro de Comando Nacional monitorea el bienestar de los tripulantes venezolanos mientras se coordinan los trámites logísticos para su traslado seguro a tierra firme, reafirmando la eficacia de la cooperación internacional en salvamento marítimo.

