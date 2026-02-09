CBP se prepara para récord de inspección de flores por San Valentín

Miami.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) anunció que sus especialistas agrícolas están en camino a establecer un nuevo récord anual durante la actual temporada de San Valentín.

En un comunicado, indicaron que hasta la fecha, las autoridades ya han inspeccionado más de mil millones de tallos de flores importadas, logrando interceptar más de 600 plagas dañinas y enfermedades que intentaban ingresar al territorio estadounidense ocultas en los cargamentos.

De la misma manera, destacaron que se espera que, para el 14 de febrero, la cifra total supere los 1.3 mil millones de inspecciones alcanzadas el año pasado.

Detectaron varias amenazas

Por otro lado, señalaron que la vigilancia de la CBP es fundamental para proteger la agricultura nacional, ya que incluso una sola plaga podría causar daños devastadores a los cultivos locales.

Explicaron que entre las amenazas más comunes detectadas este año se encuentran el hongo patógeno Entyloma Meridaonale, que destruye el tejido de las hojas, y las larvas de polilla Noctuidae, conocidas por defoliar plantas y perforar tallos.

Al respecto, Suzette Kelly, directora ejecutiva interina de Programas Agrícolas de la CBP, destacó que cada inspección es un testimonio del compromiso inquebrantable de la agencia con la seguridad biológica del país.

Asimismo, señalaron que el Aeropuerto Internacional de Miami se mantiene como el principal punto de entrada para estas importaciones comerciales, procesando aproximadamente el 88% de las flores que llegan principalmente de Colombia, Ecuador y México.

Otros puertos clave incluyen Otay Mesa y el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, que manejan la mayor parte del volumen restante. Las rosas, los crisantemos y los claveles encabezan la lista de las variedades más importadas durante esta época de alta demanda decorativa.

Por último, la agencia instó a los importadores y al público general a consultar los requisitos de marcado y sanidad en su sitio web oficial antes de realizar envíos.

La CBP enfatizó que, aunque el número de plagas encontradas es relativamente pequeño en comparación con los millones de tallos revisados, la detección temprana es la única barrera efectiva contra especies invasoras.

