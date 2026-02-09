Bad Bunny hace historia en el Super Bowl LX

Santa Clara.- El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX quedará grabado en la historia como el momento en que la música en español se apoderó por completo del evento deportivo más visto de Estados Unidos.

Y es que el puertorriqueño Bad Bunny lideró una producción ambiciosa que transformó el campo de juego en una celebración de la cultura caribeña, contando con la participación especial de Lady Gaga y Ricky Martin en un despliegue técnico de luces y sonido sin precedentes.

Es de mencionar, que los expertos en entretenimiento han elogiado la calidad de la producción y el impacto cultural de haber incluido un repertorio íntegramente en español.

La actuación de Bad Bunny fue vista por muchos como un reflejo del cambio demográfico y cultural en el país, consolidando al reggaetón y al trap latino como géneros de consumo masivo que trascienden las barreras del idioma y la política.

Controversia política

Sin embargo, el show no estuvo exento de controversia política. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump utilizó sus redes sociales para expresar un rechazo absoluto a la presentación, calificándola de inapropiada para la audiencia estadounidense.

Trump en sus redes sociales, criticó la elección del artista y el contenido lírico, señalando que el evento se alejó de los valores tradicionales que, según él, debe representar un espectáculo de esta magnitud nacional.

En sus declaraciones más contundentes, el mandatario afirmó que «nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo. El baile es repugnante, especialmente para los niños… No representa nuestros estándares de éxito o excelencia».

Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el tsunami de emociones que estoy sintiendo. Gracias @sanbenito, gracias @ladygaga thank you @NFL, @RocNation and @AppleMusic pic.twitter.com/pNKgD87jmC — Ricky Martin (@ricky_martin) February 9, 2026

