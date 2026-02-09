Charlotte, NC.- Con apenas 17 años, Aranza Guerrero convirtió la constancia, el estudio y el arraigo cultural en una historia que hoy inspira dentro y fuera de Estados Unidos. La joven mexicana, residente en California junto a sus padres y dos hermanos, recibió 90 cartas de aceptación de universidades estadounidenses, un logro que la ubicó en el centro de la conversación pública y que reafirmó el poder transformador de la educación en las comunidades migrantes.

1 de 6

Aranza no solo celebró un récord académico poco común a su edad. También dejó claro el propósito que guía su camino. Su próxima parada es American University, en Washington, D.C., donde después de julio, continuará su formación universitaria con la convicción de representar a su familia, su cultura y a una comunidad que enfrenta desafíos constantes.

Durante una conversación en «Progreso Hispano News» con la joven, quedó en evidencia la madurez con la que asume este nuevo capítulo. Ella misma explicó el origen de su determinación: «Yo crecí con una mamá con muchas ganas y eso me hizo muy madura, eso me hizo saber a los 12, 13 años saber que quería estudiar (…) además tener contacto con tus maestros y consejeras, eso me ayudó mucho». Desde temprana edad, Aranza definió metas claras y buscó las herramientas necesarias para alcanzarlas.

La relación cercana con docentes y consejeros escolares resultó clave en su proceso de admisión. Aranza destaca la importancia de construir vínculos sólidos dentro del ámbito académico, ya que estos la ayudaron a obtener cartas de recomendación consistentes y personalizadas. A esto se sumó su participación activa junto a su madre en actividades comunitarias y campañas en defensa de los migrantes, espacios que le permitieron ampliar su red de contactos y reforzar su sentido de responsabilidad social.

Padres orgullosos

El impacto de su logro trascendió lo individual. Sus padres expresaron orgullo y emoción al ver a su hija cumplir un objetivo que marcará la historia familiar. Reconocen que la partida a Washington, D.C. traerá retos emocionales, ya que Aranza nunca ha estado lejos de casa, pero confían en su capacidad de adaptación. La disciplina y el compromiso que ella demuestra fortalecen la tranquilidad del hogar y consolidan la armonía familiar.

Aranza creció como testigo directo de la lucha que enfrenta la comunidad hispana en Estados Unidos. Observó episodios de discriminación y ataques, experiencias que moldearon su conciencia social. Por eso entiende su rol como una joven líder: Alzar la voz, exigir respeto y abrir caminos para quienes vienen detrás.

Al hablar de este nuevo desafío, Aranza combina orgullo y nerviosismo. Cuenta que forma parte de las primeras personas de su familia en acceder a la universidad y reconoce la carga emocional que implica dar este paso. Confesó que al recibir todas las aceptaciones “Se sintió muy orgullosa de sí misma”, aunque también admitió: «Me pongo muy nerviosa al saber que voy a estar lejos de mi familia y a mis amigas».

Su historia confirma que los sueños se construyen con esfuerzo, compromiso y comunidad. Aranza Guerrero ya hizo historia y ahora se prepara para escribir el siguiente capítulo desde las aulas de Washington, D.C., con la educación como bandera y el orgullo migrante como motor.

Finalmente, dejó un mensaje para los niños de Estados Unidos: «También una forma de protestar es educarse (…) es la manera más grande en la que podemos ayudar a nuestra comunidad si queremos un futuro más grande, más bonito, de más paz, necesitamos estar en la política y educarnos, enseñar que los hijos de inmigrantes no somos criminales, ayudamos a nuestra comunidad».

Video: Ariana Godoy, autora venezolana con 11 libros y adaptaciones en Netflix