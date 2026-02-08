Los Patriots y Seahawks se citan en un histórico Super Bowl LX

Santa Clara.- El Levi’s Stadium se convierte en el epicentro del mundo deportivo para recibir la edición número 60 de la gran final de la NFL.

En una reedición del legendario duelo de 2015, los New England Patriots y los Seattle Seahawks se enfrentarán en el evento de mayor audiencia de los Estados Unidos. Mientras los Patriots buscan su séptimo trofeo Vince Lombardi para convertirse en la franquicia más ganadora de la historia, los Seahawks llegan como favoritos en las apuestas, respaldados por una defensa que permitió menos de 300 puntos en la temporada regular.

Medios de comunicación destacaron que este encuentro marca un cambio de era en ambos banquillos. Los Patriots regresan a una final por primera vez tras la etapa de Tom Brady, liderados por el joven mariscal de campo Drake Maye, quien a sus 23 años podría ser el más joven en alzar el título.

Por otro lado, Mike MacDonald, de 38 años, busca unirse al selecto grupo de entrenadores que conquistan el campeonato antes de los 40. El enfrentamiento también pondrá a prueba a Sam Darnold, quarterback de Seattle, quien busca su primer anillo frente a un rival que históricamente se le ha resistido.

Espectáculo del medio tiempo promete batir récords

Es de mencionar, que más allá del terreno de juego, el espectáculo promete batir récords de impacto global. El show de medio tiempo estará a cargo del puertorriqueño Bad Bunny, el primer solista de habla hispana en encabezar este escenario, quien buscará superar los 133 millones de espectadores del año pasado.

Asimismo, es de mencionar que la antesala musical no se queda atrás, con actuaciones de la legendaria banda Green Day, además de Charlie Puth y Brandi Carlile.

Por último, en el ámbito comercial, la magnitud del evento se refleja en el costo de los anuncios: un spot de 30 segundos ha alcanzado la cifra récord de USD 8 millones, contando con la aparición de figuras como Serena Williams, Peyton Manning y Emma Stone.

Es de mencionar, que la transmisión podrá seguirse en toda Latinoamérica a través de ESPN y Disney+, mientras que en Estados Unidos la señal oficial estará a cargo de NBC y Peacock.

