Charlotte, NC.- La Oficina del Sheriff de Mecklenburg County (MCSO) anuncia el lanzamiento de su recientemente reformada Unidad de Tráfico, que amplía su capacidad para centrarse exclusivamente en la aplicación de las leyes de tránsito y la investigación de accidentes en todo el condado.

La Unidad de Tráfico de MCSO se estableció oficialmente el 16 de octubre de 2024, creando un equipo dedicado de agentes de campo enfocado exclusivamente en las paradas de tráfico. Desde su creación, la unidad ha demostrado un impacto significativo. Tan solo en 2025, nuestros agentes realizaron más de 3.500 paradas de tráfico y 31 arrestos, varios de los cuales resultaron en cargos por drogas y la incautación de armas de fuego.

En agosto del año pasado, siete agentes comenzaron una capacitación especializada sobre cómo realizar investigaciones de accidentes. Además, obtuvieron la certificación en el funcionamiento del Sistema Estatal de Registros de Tráfico y Accidentes (TraCS), una aplicación de la División de Vehículos Motorizados (DMV) de Carolina del Norte utilizada por las agencias del orden público para documentar los datos de accidentes.

El programa de capacitación intensiva de una semana, dirigido por policías estatales, incluyó instrucción en el aula y ejercicios prácticos, desde la señalización de escenas de accidentes hasta el uso de herramientas de medición de distancias en entornos simulados de accidentes.

La Unidad de Tráfico recibió luz verde para usar el sistema TraCS el 2 de enero de 2026. Los agentes asignados ahora pueden completar investigaciones de accidentes e informar in situ, lo que reduce significativamente los tiempos de respuesta a las llamadas, alivia la presión de trabajo y minimiza la dependencia de otras agencias, como la Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte o el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg. Hasta la fecha, la unidad ha completado cinco investigaciones de accidentes.

“Crear una unidad de tráfico dedicada nos permite servir mejor a nuestra comunidad y a nuestros aliados policiales”, declaró el sheriff Garry McFadden. Nuestros agentes ya responden a incidentes de tráfico a diario, pero esta unidad especializada garantizará que contemos con personal capacitado y equipado, dedicado a mantener nuestras carreteras más seguras, responder con mayor rapidez en caso de accidentes y apoyar las iniciativas para reducir la delincuencia. Preveo que el equipo de tráfico de la MCSO seguirá creciendo a medida que esta iniciativa evolucione.

El Sheriff McFadden anunciará formalmente el lanzamiento de la Unidad de Tráfico durante un evento de prensa el viernes 13 de febrero de 2026 a las 10:00 a. m. en el Centro de Detención Juvenil (Cárcel Norte) Circle, 5235 Spector Drive, Charlotte, N.C., 28269. La MCSO estará acompañada por representantes de la Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte. Se requiere confirmar asistencia.

