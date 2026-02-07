J Balvin y Diana Flores lideran el estelar Flag Football Game

San Francisco.- La víspera del Super Bowl LX se encenderá con una mezcla explosiva de deporte y cultura pop este sábado 7 de febrero en el Moscone Center.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la NFL y YouTube han confirmado la tercera edición anual del “Flag Football Game’” a partir de las 7:00 de la noche. Un evento que este año cobra una relevancia histórica al ser el Flag Football un deporte con estatus confirmado para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Trascendió que la cita servirá como el preámbulo perfecto para el gran duelo dominical en el Levi’s Stadium, uniendo en un mismo campo a leyendas de la liga, artistas de talla mundial y creadores de contenido.

El encuentro contará con un duelo de capitanes de alto perfil: el cantante colombiano J Balvin, ganador de cinco Grammy Latinos, se enfrentará al carismático comediante e influencer estadounidense Druski.

Balvin expresó su entusiasmo por liderar a su equipo y ofrecer un espectáculo que «los aficionados recordarán», mientras que Druski prometió recuperar la intensidad de sus días de secundaria para buscar la victoria.

Estará el legendario Deion Sanders

De la misma manera, es de mencionar que la estrategia en las bandas estará a cargo del legendario miembro del Salón de la Fama, Deion Sanders, quien asumirá el rol de entrenador de lujo para guiar a las estrellas.

Por otro lado, también se conoció que el talento deportivo en el campo será de primer nivel, encabezado por la mexicana Diana Flores, embajadora global de la NFL y figura clave en la promoción internacional de esta disciplina. Junto a ella, destacará la participación de quarterbacks históricos como Cam Newton y Michael Vick, quienes aportarán su experiencia profesional a la dinámica del juego. También se sumará Ashlea Klam, estrella de la selección de EE. UU., reforzando el mensaje de que el Flag Football es el pilar de expansión más importante de la liga en la actualidad.

Por último, se conoció que con una meta de superar los seis millones de visualizaciones alcanzadas el año pasado, la NFL apuesta por este formato para conectar con nuevas audiencias de forma auténtica.

