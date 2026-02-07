Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están llevando a cabo una investigación sobre un robo a mano armada y una persecución de vehículos durante la cual se dispararon contra los oficiales.

El viernes 6 de febrero, poco después de las 3:20 a. m., los agentes respondieron a una llamada de servicio por robo a mano armada en la cuadra 500 Summit Avenue, Central Division. Localizaron el vehículo sospechoso e intentaron detenerlo, pero este huyó. Los agentes que lo perseguían informaron haber escuchado disparos provenientes del vehículo sospechoso en su dirección. El vehículo sospechoso se estrelló en la cuadra 3600 Morris Field Drive, Freedom Division. Un sospechoso huyó a pie y fue detenido con la ayuda de unidades caninas.

Christopher Jaiquan Chisholm, de 23 años de edad, fue trasladado al Centro de Aplicación de la Ley (LEC) para hablar con los detectives.

Al concluir su entrevista, Chisholm fue transferido a la custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg y acusado de lo siguiente:

Intento de asesinato en primer grado

Agresión a un agente del orden público con arma de fuego x 6

Delito grave de huida/eludir el arresto

Robo con arma peligrosa

Robo de un vehículo de motor

Arma de fuego por delincuente

Ningún agente resultó herido y ningún vehículo fue alcanzado por disparos durante el incidente. Ningún agente disparó su arma reglamentaria.

Debido a disparos contra agentes, detectives de homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación. El equipo de búsqueda de la escena del crimen se presentó para procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, el Departamento de Bomberos de Charlotte y MEDIC brindaron asistencia.

La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Si tiene información sobre este incidente, llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective. El detective Fitch es el detective principal asignado a este caso. El público también puede dejar información anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600 , utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 202600206-0323-00.

