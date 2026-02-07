Charlotte, NC.- Como resultado de una investigación continua, los oficiales del CMPD han detenido a una persona de interés por un homicidio el 6 de febrero.

El viernes 6 de febrero, poco después de llegar a la escena, los detectives obtuvieron información que los llevó a una dirección en Freedom Division de una persona de interés.

Con la ayuda de oficiales de varias divisiones y el Equipo de Armas y Tácticas Especiales (SWAT) del CMPD, los oficiales pudieron obtener el cumplimiento del sujeto, quien salió de la residencia y fue detenido sin más incidentes.

La persona de interés fue transportada al Centro de Aplicación de la Ley (LEC) para hablar con detectives de homicidios.

El hecho

El viernes 6 de febrero, poco después de las 10:32 a. m., los agentes respondieron a una llamada de servicio por asalto con arma mortal cerca de la cuadra 9700 Callabridge Court. Al llegar, los agentes encontraron a una víctima con una aparente herida de bala. El médico declaró a la víctima en el lugar.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar de los hechos para realizar una investigación, y el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, los Bomberos de Charlotte, MEDIC y Servicios para Víctimas también colaboraron.

Investigación en curso

La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Si tiene información sobre este incidente, llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective McCall es el detective principal asignado a este caso.

El público también puede dejar información anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260206-1032-01.

