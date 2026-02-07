Charlotte, NC.- El Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT) recibió a 53,6 millones de pasajeros en 2025, lo que lo convirtió en el segundo año con mayor tráfico registrado, tras los totales sin precedentes de 2024. El tráfico local de pasajeros estableció un récord, impulsado por el rápido crecimiento demográfico de la región. Los pasajeros fueron recibidos con un vestíbulo de terminal ampliado, controles de seguridad y sistemas de equipaje.

“Los volúmenes de 2025 reflejan la continua demanda de viajes aéreos en CLT, y el aeropuerto respondió con mejoras históricas en sus instalaciones y servicios, comprometido con satisfacer las necesidades de nuestros pasajeros”, declaró Haley Gentry, directora ejecutiva del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas. “2026 será un año de crecimiento sostenible a largo plazo, ya que seguimos invirtiendo en infraestructura crítica para mejorar la eficiencia, la capacidad y la experiencia del pasajero”.

La actividad de pasajeros en CLT continúa evolucionando: El 35 % de los viajeros inicia su viaje en Charlotte (un 10 % más que hace una década), mientras que el 65 % realiza conexiones en el aeropuerto.

Casi 12 millones de viajeros pasaron por los controles de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) en 2025, lo que representa una disminución del 2 % con respecto a 2024, pero un 9 % más que en 2023.

La finalización en octubre de la Ampliación del Vestíbulo de la Terminal (TLE), el mayor proyecto de construcción orientado al pasajero en la historia de CLT, añadió 175.000 pies cuadrados de espacio al vestíbulo y renovó otros 191.000 pies cuadrados para dar cabida al aumento de pasajeros en la región. Los controles de seguridad se beneficiaron de carriles adicionales e innovaciones tecnológicas.

Los viajes internacionales se mantuvieron sólidos, con 4,7 millones de pasajeros internacionales viajando a través de CLT en 2025. Charlotte Douglas conecta a viajeros con 43 destinos internacionales. American Airlines inauguró un servicio directo a Atenas, Grecia, el 5 de junio, y en mayo, Etihad Airways anunció el lanzamiento de vuelos directos a Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, a partir del 20 de marzo.

El aeropuerto registró 574.193 operaciones de aeronaves, una disminución del 4% respecto a 2024 y un aumento del 7% en comparación con 2023.

2025 2024 2023 vs. 2024 vs.2023 Total de pasajeros 53,6 millones 58,8 millones 53,5 millones -9% 0,2% Pasajeros internacionales 4,7 millones 4,8 millones 4,3 millones -2% 10% Operaciones de aeronaves 574.193 596.583 539.066 -4% 7%

Las obras de construcción continuarán durante todo el año en la Cuarta Pista Paralela y sus calles de rodaje asociadas. Está previsto que las renovaciones en las Salas D y E finalicen en 2026 y 2027, respectivamente.

