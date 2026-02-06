¿Quieres ir al Easter Egg Roll? Así será la edición 148 de la Casa Blanca

Washington.- La primera dama, de los Estados Unidos, Melania Trump, compartió los detalles iniciales de la 148.ª edición del White House Easter Egg Roll, que se llevará a cabo el próximo lunes 6 de abril de 2026.

La Casa Blanca en un comunicado, indicó que este evento, que es una de las tradiciones más antiguas de la Casa Blanca datando de 1878. Tendrá un matiz especial este año al incorporar temas patrióticos para honrar el 250.º aniversario del nacimiento de Estados Unidos.

Destacaron que familias con niños de hasta 13 años están invitadas a participar en esta jornada festiva en el Jardín Sur junto al presidente y el personal de la administración.

First Lady Melania Trump is pleased to announce the 148th White House Easter Egg Roll, a timeless tradition dating back to 1878. Ticket Lottery | Opens Feb. 26 – Closes March 4

Volunteer Application | Opens Feb. 6 – Closes Feb 27

White House Easter Egg Roll | April 6… pic.twitter.com/0EWEkXlqQx — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) February 6, 2026

Deberán participar en una lotería de boletos

Asimismo, la Casa Blanca, detalló que los interesados deberán participar en una lotería de boletos en línea que abrirá el jueves 26 de febrero de 2026.

Destacaron también, que la entrada a la lotería es gratuita y los ganadores serán notificados a más tardar el 10 de marzo. La Casa Blanca enfatizó que los boletos son estrictamente para el público y queda prohibida su venta o reventa. Garantizando que el acceso sea equitativo para todas las familias que deseen formar parte de esta experiencia memorable.

En este sentido, la Casa Blanca ha abierto el proceso para aquellos ciudadanos que deseen participar como voluntarios en la organización del evento. Las solicitudes para el voluntariado estarán disponibles en línea hasta el viernes 27 de febrero.

Por último, recordaron que esta es una oportunidad única para que los ciudadanos contribuyan directamente a una de las festividades más emblemáticas de la nación. Ayudando a coordinar las actividades y juegos que definen este día en la capital.

