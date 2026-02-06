La FAA endurece sanciones contra operadores de drones

Washington.- La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció medidas contundentes contra las operaciones inseguras de drones, suspendiendo y revocando licencias de múltiples operadores tras infracciones ocurridas entre 2023 y 2025.

Explicaron en un comunicado que los vuelos no autorizados cerca de eventos deportivos, zonas de emergencia o espacios aéreos restringidos representan un peligro grave para la seguridad pública y los primeros respondedores.

En este sentido destacaron que bajo la nueva política de cumplimiento de 2026, la FAA iniciará acciones legales automáticas cuando estas operaciones pongan en riesgo la integridad nacional.

Multas de miles de dólares

Por otro lado, detallaron que las sanciones financieras han alcanzado niveles históricos, con multas que llegan hasta los $75.000 por violación.

Indicaron que entre los casos más destacados, se aplicó una multa de $36.770 por interferir con aeronaves de emergencia durante un incendio forestal y más de $20.000 por volar ilegalmente cerca de Mar-a-Lago.

Además, indicaron que otros incidentes sancionados incluyen vuelos sobre multitudes en festivales de música y cercanía excesiva a estadios durante el Super Bowl, situaciones que en el pasado han provocado colisiones y aterrizajes de emergencia.

Además de las multas económicas, la FAA ha revocado de manera definitiva las licencias de pilotos que han reincidido en volar en espacios restringidos o que han causado accidentes, como el enredo de un dron con un parapente en enero de 2025.

«Tomaremos medidas decisivas contra quienes ignoren las reglas de seguridad», afirmó el asesor jurídico principal de la FAA, Liam McKenna. La agencia refuerza así su compromiso con la protección del Sistema Espacio Aéreo Nacional ante el creciente uso de esta tecnología.

Por último, hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier operación de dron sospechosa o insegura ante las oficinas locales de normas de vuelo. La agencia se comprometió a investigar todos los reportes creíbles para mantener el orden y la seguridad.

