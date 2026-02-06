La ecuatoriana Diana Moreno logra contundente victoria en New York

New York.- La organizadora comunitaria ecuatoriana Diana Moreno se alzó con la victoria en la elección especial para el Distrito 36 de la Asamblea Estatal de Nueva York celebrada el martes 3 de febrero de 2026.

A través de varios medios de comunicación se conoció que con un abrumador 74.9% de los votos, Moreno, de 38 años, superó ampliamente a sus contrincantes Mary Jobaida y Rana Abdelhamid.

Destacaron que este triunfo no solo mantiene el escaño bajo control demócrata, sino que garantiza la continuidad de las políticas progresistas en los sectores de Astoria y Long Island City.

La ecuatoriana Diana Moreno ganó una elección especial en Queens y llegará a la Asamblea estatal de Nueva York. Migró a EE.UU. en 2019 y hoy consolida su ascenso político con amplio respaldo local. #Ecuador #DianaMoreno #victoria #elecciones #NuevaYork pic.twitter.com/WfRY6Apfvk — Canal RTU (@canalrtu) February 5, 2026

Es de resaltar, que Moreno llega al cargo para completar el término que expira en diciembre de 2026, ocupando la vacante dejada por Zohran Mamdani, quien renunció tras ser electo como alcalde de la Ciudad de Nueva York.

Asimismo, se conoció que la nueva asambleísta, quien es madre e inmigrante ecuatoriana, contó con el respaldo estratégico del propio Mamdani, el Partido de las Familias Trabajadoras y los Socialistas Democráticos de América (DSA).

Ver más: Mamdani asume la alcaldía de New York

Además, indicaron que pese a ser su primera incursión como candidata a un cargo público, su liderazgo se hizo sentir en todos los precintos del distrito, consolidando la supermayoría demócrata en la Asamblea Estatal.

👭#Warmis | La migrante ecuatoriana Diana Moreno se impuso con una victoria contundente en las elecciones especiales del Distrito 36 de la Asamblea Estatal de Nueva York, realizadas el 3 de febrero, para llenar la vacante que dejó el ahora alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.… pic.twitter.com/0OlY6Q6phM — Radio Pichincha (@radio_pichincha) February 5, 2026

Destacan los pilares fundamentales para la comunidad

De la misma manera, se conoció que la plataforma de Moreno se centró en pilares fundamentales para la comunidad de Queens: la protección de los inquilinos, el acceso universal a la salud y la equidad económica.

Es de mencionar que su perfil como activista de base y su origen ecuatoriano le otorgaron una conexión directa con las necesidades de los residentes y la población inmigrante del área.

Con este resultado, el Distrito 36 asegura una representación que prioriza las causas sociales y el bienestar de las familias trabajadoras. Diana Moreno asumirá sus funciones de inmediato para trabajar en el resto de la legislatura actual, enfocada en transformar sus promesas de campaña en leyes que beneficien a los residentes del noroeste de Queens.

Por último, su ascenso marca un hito para la representación ecuatoriana en la política neoyorquina, enviando un mensaje de empoderamiento y renovación para toda la comunidad latina.

Video: Reducen tiempos de espera a religioso