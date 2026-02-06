La Casa Blanca anuncia el lanzamiento histórico de TrumpRx.gov

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunció el lanzamiento oficial de TrumpRx.gov, una plataforma diseñada para que los pacientes estadounidenses accedan a descuentos masivos en las medicinas más costosas y populares del país.

Así lo anunció la Casa Blanca en un comunicado, en el que detalló que bajo el modelo de «Nación Más Favorecida» (MFN), el sistema permite que los ciudadanos paguen precios alineados con los más bajos de otras naciones desarrolladas.

Detallaron que el inicio de esta plataforma cuenta con la colaboración de las primeras cinco farmacéuticas en alcanzar acuerdos: AstraZeneca, Eli Lilly, EMD Serono, Novo Nordisk y Pfizer.

De la misma manera, explicaron que el impacto económico es inmediato en tratamientos críticos para la diabetes, obesidad y salud cardiaca. Medicamentos de alta demanda como Ozempic y Wegovy, cuyos precios superaban los $1.000 mensuales, ahora podrán adquirirse por promedios de $350 e incluso desde $199 según la dosis.

Buscan el ahorro de los estadounidenses

De igual forma, acotaron que el fármaco Zepbound verá una reducción significativa, bajando de $1.088 a un promedio de $346. Estos ahorros buscan garantizar que ningún estadounidense tenga que pagar precios excesivos para subsidiar los costos bajos en el resto del mundo.

Además, precisaron que de las enfermedades crónicas, la iniciativa ofrece un respiro financiero a las familias que buscan crecer, reduciendo los costos de tratamientos de fertilidad en más de $2.000 por ciclo en promedio. Medicamentos como el Cetrotide caerán drásticamente de $316 a solo $22.50, mientras que inhaladores para el asma y la EPOC también verán recortes de hasta el 80%. Incluso la insulina Lispro estará disponible por tan solo $25 al mes, cumpliendo con la promesa de priorizar la salud y el bolsillo del paciente nacional.

Por último, la Casa Blanca, destacó que este lanzamiento es el resultado de una estrategia integral que incluyó órdenes ejecutivas y negociaciones internacionales, como el reciente acuerdo con el Reino Unido para equilibrar los costos de innovación.

