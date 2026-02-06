Los Ángeles.- Con el béisbol como pilar fundamental de su identidad, FOX Deportes inicia la conmemoración de sus tres décadas de historia poniendo el foco en el World Baseball Classic (WBC) 2026.

Una nota de prensa de MOVI COMMUNICATIONS indicó que desde su fundación en 1996, la cadena se ha consolidado como la voz deportiva líder en español en Estados Unidos, conectando con la pasión y el contexto cultural de la comunidad hispana a través de los eventos más trascendentales del planeta.

Señalaron que la edición World Baseball Classic 2026 promete elevar la adrenalina al máximo con la participación confirmada de superestrellas globales como Shohei Ohtani (Japón), Aaron Judge (Estados Unidos), Ronald Acuña Jr. (Venezuela) y Randy Arozarena (México).

Asimismo, destacaron que el torneo, que reúne a las mejores selecciones nacionales del mundo, arrancará el próximo 4 de marzo en el Tokyo Dome con el duelo entre Chinese Taipei y Australia. Durante dos semanas, la competencia se trasladará a sedes icónicas en San Juan, Houston y Miami, culminando con la gran final el 17 de marzo.

Desplegarán una cobertura integral de los partidos

Por otro lado, anunciaron que para esta celebración de aniversario, FOX Deportes desplegará una cobertura integral que incluye la transmisión de 28 partidos en vivo.

Detallaron que el equipo de transmisión estará liderado por las voces emblemáticas de Adrián García-Márquez y Carlos Álvarez, junto a los narradores Ronaldo Nichols y los analistas Jaime Motta y Edgar González, este último aportando su valiosa visión como exjugador de Grandes Ligas y figura histórica del béisbol mexicano.

En este sentido, reiteraron que esta cobertura no solo se limitará a lo deportivo, sino que integrará perspectivas del entretenimiento y la cultura para explorar la influencia del béisbol en la identidad latina actual.

Por último, indicaron que tras el éxito rotundo de la edición 2023, que registró audiencias récord de más de 5.2 millones de espectadores en su final, FOX Deportes reafirma su compromiso de tres décadas con la excelencia narrativa. A lo largo de todo el 2026, la cadena continuará celebrando su legado y su papel crucial en la evolución de los medios deportivos en español, ofreciendo siempre los eventos de mayor impacto con la diversidad y pasión que caracteriza a su audiencia.

