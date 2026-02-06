Asheville, NC.- La Policía de Asheville arrestó a un hombre durante la madrugada del 5 de febrero de 2026 luego de detectar un incendio dentro de un motel vacío ubicado en Tunnel Road. El hecho ocurrió en el Mountaineer Inn, situado en el número 155 de esa vía, y activó una rápida intervención de los agentes que patrullaban la zona.

Alrededor de las 12:38 a. m., oficiales del Departamento de Policía de Asheville realizaban una patrulla a pie cuando observaron humo y llamas provenientes de una de las habitaciones desocupadas del establecimiento. Al aproximarse al lugar, los agentes identificaron a un individuo dentro de la habitación afectada por el fuego, lo que elevó de inmediato el nivel de alerta.

Los oficiales actuaron con rapidez, lograron extinguir el incendio y tomaron bajo custodia al sospechoso sin que se registraran incidentes adicionales. La intervención evitó que las llamas se propagaran a otras áreas del motel o a propiedades cercanas, en una zona de alto tránsito vehicular y comercial.

Tras asegurar el área y avanzar con las diligencias iniciales, la policía identificó al detenido como Christopher Marcus Sadler, nacido el 9 de febrero de 1997. Posteriormente, los investigadores reunieron evidencia suficiente para presentar cargos formales en su contra. Las autoridades imputaron a Sadler por incendio provocado en primer grado, además de allanamiento y entrada, cargos que reflejan la gravedad de los hechos y el riesgo potencial para la seguridad pública.

Luego del arresto, las autoridades trasladaron a Sadler al Centro Penitenciario del Condado Buncombe, donde un magistrado ordenó su reclusión sin derecho a fianza. La decisión judicial respondió a la naturaleza del delito y a los hallazgos preliminares de la investigación, según informaron fuentes policiales.

El Departamento de Policía de Asheville destacó la importancia de las patrullas preventivas para detectar situaciones de riesgo antes de que deriven en consecuencias mayores. En este caso, la presencia activa de los agentes permitió una respuesta inmediata y la contención del incendio en una etapa temprana.

Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer por completo las circunstancias que rodearon el hecho. La policía solicitó la colaboración de la comunidad e instó a cualquier persona que posea datos relevantes a comunicarse con el Departamento de Policía de Asheville al (828) 252-1110.

Asimismo, los ciudadanos pueden aportar información de forma anónima mediante la aplicación móvil TIP2APD, disponible como “Asheville PD” en las tiendas de aplicaciones, o enviando un mensaje de texto con la palabra TIP2APD al 847411. La colaboración ciudadana resulta clave para fortalecer la seguridad y la prevención de delitos en la ciudad.