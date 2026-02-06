Cómo ver: Charlotte FC Coachella Valley Invitational 2026

Charlotte, NC.- Los dos partidos de Charlotte FC en el Coachella Valley Invitational se transmitirán en el canal de YouTube de Charlotte FC, CharlotteFootballClub.com/live , TV64 Charlotte y las estaciones locales de FOX/ABC.
✅ Miami
😎 Coachella up next pic.twitter.com/HQTQC4KpBo
— Charlotte FC (@CharlotteFC) February 5, 2026
Cronograma del Coachella Valley Invitational
- 7 de febrero – vs. San Jose Earthquakes (3:00 p.m. hora del Este)
- 14 de febrero – vs Minnesota United (1:00 p. m. hora del Este)
Para obtener más información sobre el torneo, visita CoachellaValleyInvitational.com .
Lee también: Charlotte FC ficha al defensa central Henry Kessler como agente libre
¿Cuándo regresa The Crown?
The Crown regresa a la acción el 7 de marzo a las 7:30 p.m. contra el Austin FC. Los primeros aficionados en llegar recibirán la camiseta de fiesta de edición limitada, presentada por Ally.
Entradas para partidos individuales ya a la venta
Las entradas individuales para los partidos de local de la temporada regular, incluido el partido inaugural en casa en el Bank of America Stadium el sábado 7 de marzo a las 2:00 p. m. (hora del Este de EE. UU.) contra Austin FC, ya están disponibles para su compra.
El calendario completo del Charlotte FC está disponible aquí .
Con información de Charlotte FC