Cómo ver: Charlotte FC Coachella Valley Invitational 2026

Charlotte, NC.- Los dos partidos de Charlotte FC en el Coachella Valley Invitational se transmitirán en el canal de YouTube de Charlotte FC, CharlotteFootballClub.com/live , TV64 Charlotte y las estaciones locales de FOX/ABC.

Cronograma del Coachella Valley Invitational

Para obtener más información sobre el torneo, visita CoachellaValleyInvitational.com .

Lee también: Charlotte FC ficha al defensa central Henry Kessler como agente libre

¿Cuándo regresa The Crown?

The Crown regresa a la acción el 7 de marzo a las 7:30 p.m. contra el Austin FC. Los primeros aficionados en llegar recibirán la camiseta de fiesta de edición limitada, presentada por Ally.

Entradas para partidos individuales ya a la venta

Las entradas individuales para los partidos de local de la temporada regular, incluido el partido inaugural en casa en el Bank of America Stadium el sábado 7 de marzo a las 2:00 p. m. (hora del Este de EE. UU.) contra Austin FC, ya están disponibles para su compra.

El calendario completo del Charlotte FC está disponible aquí . Con información de Charlotte FC

Video: Así vive la fanaticada la emoción del fútbol en la ciudad reina de Charlotte