Cómo la música puede influir positivamente en sus mascotas

Charlotte, NC.- Mientras millones de personas se preparan para disfrutar de uno de los espectáculos de medio tiempo más comentados del año, la música se convierte en la protagonista de muchos hogares. En este contexto, Best Friends Animal Society destaca algo que va más allá del entretenimiento: el impacto positivo que la música, junto con la rutina y la conexión diaria, puede tener en el bienestar de perros y gatos en casa.

La música no solo influye en nuestro estado de ánimo; también puede ayudar a que las mascotas se sientan más tranquilas y seguras. Muchos perros y gatos reaccionan de forma positiva a géneros con ritmos moderados, como la música clásica, el reggae o el soft rock, especialmente cuando estos sonidos forman parte de su entorno cotidiano.

“Las mascotas, al igual que las personas, tienen preferencias individuales”, explica Amanda Farah, coordinadora nacional de entrenamiento y comportamiento en Best Friends Animal Society. “Incluso cuando un tipo de música no es relajante por sí solo, los animales pueden asociarlo con experiencias positivas. Observar su lenguaje corporal mientras la música está sonando puede decirte mucho sobre lo que les genera calma y comodidad”.

Consejos para un medio tiempo más tranquilo y conectado con tu mascota:

Mantén el volumen bajo y opta por música suave si notas que tu mascota se siente abrumada.

Presta atención a señales de estrés como caminar de un lado a otro, esconderse o jadear en exceso.

Acompaña la música con estímulos positivos: premios, juguetes o un espacio cómodo para descansar.

Aprovecha ese momento para conectar con caricias, movimientos suaves o juego tranquilo.

Establece una rutina clara en días de eventos especiales, especialmente si tu mascota fue adoptada recientemente.

Actividades compartidas como escuchar música, caminar, cantar o incluso moverse suavemente juntos pueden fortalecer el vínculo entre las mascotas y sus familias. Estos momentos ayudan a liberar oxitocina, una hormona asociada con la confianza y la conexión emocional.

“No es tu imaginación si sientes que te acercas más a tu mascota cuando comparten estos momentos”, añade Farah. “Esa convivencia diaria construye confianza, familiaridad y un lazo más fuerte”.

Para las mascotas adoptadas que aún se están adaptando a un nuevo hogar, la rutina y la energía positiva son clave. Usar la música como señal para jugar, salir a pasear o relajarse puede ayudarles a sentirse seguras y confiadas.

Y mientras la música llena los hogares, miles de mascotas en albergues de todo el país siguen esperando la oportunidad de formar parte de una familia. Según datos de Best Friends Animal Society, cerca de siete millones de personas traerán una nueva mascota a casa en el próximo año. Si solo un seis por ciento más eligiera adoptar en lugar de comprar, podríamos poner fin a la muerte innecesaria de perros y gatos en los albergues de Estados Unidos.

Acerca de Best Friends Animal Society

Best Friends Animal Society es una organización líder en bienestar animal dedicada a salvar las vidas de perros y gatos en los albergues de Estados Unidos y hacer que todo el país sea “no-kill”. Fundada en 1984, Best Friends opera instalaciones y programas de salvación en todo el país en asociación con más de 5.500 albergues y organizaciones de rescate.

Finalmente destacan que:«Desde nuestra sede en Kanab, Utah, también operamos el santuario de animales “no-kill” más grande del país, un destino que da vida a nuestra misión para miles de visitantes cada año. Mantenemos la base de datos de albergues de animales más completa del país y la ponemos a disposición del público, brindando a las comunidades información crítica sobre las necesidades de sus albergues locales y cómo pueden ayudar. Creemos que cada perro y gato merece un hogar. Y creemos que, trabajando juntos, podemos salvarlos a todos®».

