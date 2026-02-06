viernes, febrero 6, 2026
Modified date:

Capturan a implicado clave en el ataque terrorista de Bengasi

ESTADOS UNIDOS
Capturan a implicado clave en el ataque terrorista de Bengasi
Foto: Cortesía X @WhiteHouse
Maria Gabriela Perez

Virginia.- Tras más de una década de persecución internacional, el gobierno de los Estados Unidos anunció la exitosa custodia y traslado de Zubayr al-Bakoush, uno de los presuntos responsables del ataque terrorista de 2012 en Bengasi, Libia.

Así lo anunciaron en rueda de prensa, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi y el director del FBI, Kash Patel, en el que indicaron  que Al-Bakoush aterrizó la mañana del viernes 6 de febrero en suelo estadounidense.

Señalaron que el detenido fue trasladado a Virginia, donde enfrentará cargos por su participación en el atentado que cobró la vida de cuatro estadounidenses, incluyendo al embajador Chris Stevens.

El Director del FBI, Kash Patel, calificó este hecho como un momento masivo para el país y un mensaje claro de la administración actual sobre la firmeza de la justicia estadounidense.

De la misma manera, indicaron que el arresto es el resultado de una operación de Transferencia de Custodia Extranjera (FTOC) ejecutada por el FBI y sus socios estratégicos.

Destacan la perseverancia de las agencias de seguridad

Por su parte, Bondi destacó que la perseverancia de las agencias de seguridad para resolver este caso que ha marcado la política exterior del país.

Bondi subrayó que la nación nunca olvidó a los héroes de Bengasi y que, desde el primer día de gestión, la captura de estos individuos fue una prioridad absoluta en sus reuniones de seguridad.

Acotó que el traslado a la Base de la Fuerza Aérea Andrews simboliza el cumplimiento de una promesa de justicia que se mantuvo vigente a través de múltiples administraciones.

Por último, las autoridades federales indicaron que se compartirá más información conforme avance el caso judicial, reafirmando que este arresto es solo una parte del compromiso continuo por defender la soberanía y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero.

