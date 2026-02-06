Capturan a implicado clave en el ataque terrorista de Bengasi

Virginia.- Tras más de una década de persecución internacional, el gobierno de los Estados Unidos anunció la exitosa custodia y traslado de Zubayr al-Bakoush, uno de los presuntos responsables del ataque terrorista de 2012 en Bengasi, Libia.

Así lo anunciaron en rueda de prensa, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi y el director del FBI, Kash Patel, en el que indicaron que Al-Bakoush aterrizó la mañana del viernes 6 de febrero en suelo estadounidense.

JUSTICE IN AMERICA. A suspect in the 2012 Benghazi attack that killed four Americans has been brought to the U.S. to face charges. Zubayr al-Bakoush will be prosecuted to the fullest extent of the law. Let this be clear: if you commit a crime against the American people, the… pic.twitter.com/i6rDOC96s8 — The White House (@WhiteHouse) February 6, 2026

Señalaron que el detenido fue trasladado a Virginia, donde enfrentará cargos por su participación en el atentado que cobró la vida de cuatro estadounidenses, incluyendo al embajador Chris Stevens.

Early this morning, the @FBI and our partners executed a Foreign Transfer of Custody (FTOC) of Zubayr al-Bakoush – one of the individuals allegedly behind the deadly 2012 terrorist attack in Benghazi, Libya where four Americans were killed: Ambassador Chris Stevens, Sean Smith,… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 6, 2026

El Director del FBI, Kash Patel, calificó este hecho como un momento masivo para el país y un mensaje claro de la administración actual sobre la firmeza de la justicia estadounidense.

Ver más: El FBI captura al sexto fugitivo de la lista de los «Diez Más Buscados»

De la misma manera, indicaron que el arresto es el resultado de una operación de Transferencia de Custodia Extranjera (FTOC) ejecutada por el FBI y sus socios estratégicos.

🚨 JUST IN — FBI DIRECTOR KASH PATEL LAYS THE HAMMER after bombshell arrest of Benghazi attack participant: "The world knows that if you kill an American citizen in an act of terrorism, we will HUNT YOU DOWN." "We will bring you to justice, and you will face justice here in… https://t.co/ZUZHNvgQ2p pic.twitter.com/ZMsTAxxgtu — Eric Daugherty (@EricLDaugh) February 6, 2026

Destacan la perseverancia de las agencias de seguridad

Por su parte, Bondi destacó que la perseverancia de las agencias de seguridad para resolver este caso que ha marcado la política exterior del país.

Bondi subrayó que la nación nunca olvidó a los héroes de Bengasi y que, desde el primer día de gestión, la captura de estos individuos fue una prioridad absoluta en sus reuniones de seguridad.

🚨 AWESOME! Pam Bondi and Kash Patel announce they have tracked down and ARRESTED one of the KEY PARTICIPANTS behind the Benghazi attack “We have NEVER forgotten those heroes, and we have NEVER stopped seeking justice,” @AGPamBondi said “Never forget. Pam never forgot. The… pic.twitter.com/Ez1jDFUx47 — Nick Sortor (@nicksortor) February 6, 2026

Acotó que el traslado a la Base de la Fuerza Aérea Andrews simboliza el cumplimiento de una promesa de justicia que se mantuvo vigente a través de múltiples administraciones.

Por último, las autoridades federales indicaron que se compartirá más información conforme avance el caso judicial, reafirmando que este arresto es solo una parte del compromiso continuo por defender la soberanía y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero.

Video: Gastonia desolada: negocios cerrados y miedo entre sus habitantes hispanos