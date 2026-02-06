viernes, febrero 6, 2026
¿Bad Bunny listo para encender el Super Bowl?

Foto: Cortesía X @sanbenito
Maria Gabriela Perez

Santa Clara.- A solo unos días de que el mundo ponga sus ojos en el Super Bowl LX, Bad Bunny se prepara para hacer historia en San Francisco.

Durante una conferencia de prensa el jueves 5 de febrero, el astro puertorriqueño reafirmó su compromiso de convertir el espectáculo de medio tiempo de Apple Music en una “gran fiesta” sin precedentes.

Medios de comunicación destacaron que este evento marcará un hito en la industria, ya que el «Conejo Malo» será el primer artista en encabezar este escenario interpretando un catálogo musical íntegramente en español, elevando la identidad hispana al escaparate deportivo más importante de Estados Unidos.

Promete que el público disfrutará del ritmo

El artista, que ha mantenido bajo estricto secreto los detalles técnicos de sus trece minutos de actuación, enfatizó que su objetivo principal es que el público se deje llevar por el ritmo.

Aunque no reveló nombres de colaboradores específicos, aseguró que estará acompañado por su «familia» y por la comunidad latina global.

«No hace falta que aprendan español, solo aprendan a bailar y hagan lo que les salga del corazón», declaró el cantante, invitando a la audiencia a disfrutar de una experiencia sensorial que trasciende las barreras del idioma.

Por último, el puertorriqueño aseguró sentirse tranquilo y enfocado en disfrutar cada segundo de la presentación. Visiblemente emocionado, cerró su intervención recordando el apoyo incondicional de su madre, quien ha sido su mayor pilar en este vertiginoso camino hacia la cima.

En este se sentido, el mundo espera ahora el pitazo inicial para ser testigo de cómo la esencia de la isla se apodera del Super Bowl.

