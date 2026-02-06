¿Bad Bunny listo para encender el Super Bowl?

Santa Clara.- A solo unos días de que el mundo ponga sus ojos en el Super Bowl LX, Bad Bunny se prepara para hacer historia en San Francisco.

Durante una conferencia de prensa el jueves 5 de febrero, el astro puertorriqueño reafirmó su compromiso de convertir el espectáculo de medio tiempo de Apple Music en una “gran fiesta” sin precedentes.

Medios de comunicación destacaron que este evento marcará un hito en la industria, ya que el «Conejo Malo» será el primer artista en encabezar este escenario interpretando un catálogo musical íntegramente en español, elevando la identidad hispana al escaparate deportivo más importante de Estados Unidos.

Speaking at a press conference, Grammy Award-winning Puerto Rican superstar Bad Bunny said people 'don't even have to learn Spanish' for his Super Bowl halftime show pic.twitter.com/EfaNjbYIRT — Reuters (@Reuters) February 5, 2026

Promete que el público disfrutará del ritmo

El artista, que ha mantenido bajo estricto secreto los detalles técnicos de sus trece minutos de actuación, enfatizó que su objetivo principal es que el público se deje llevar por el ritmo.

Aunque no reveló nombres de colaboradores específicos, aseguró que estará acompañado por su «familia» y por la comunidad latina global.

.@sanbenito se siente agradecido de presentarse este domingo en el #AppleMusicHalftime Show del #SBLX Bad Bunny is feeling grateful to perform this Sunday at the #AppleMusicHalftime Show at #SBLX. pic.twitter.com/eatD1n5ymC — Apple Music (@AppleMusic) February 5, 2026

«No hace falta que aprendan español, solo aprendan a bailar y hagan lo que les salga del corazón», declaró el cantante, invitando a la audiencia a disfrutar de una experiencia sensorial que trasciende las barreras del idioma.

Por último, el puertorriqueño aseguró sentirse tranquilo y enfocado en disfrutar cada segundo de la presentación. Visiblemente emocionado, cerró su intervención recordando el apoyo incondicional de su madre, quien ha sido su mayor pilar en este vertiginoso camino hacia la cima.

En este se sentido, el mundo espera ahora el pitazo inicial para ser testigo de cómo la esencia de la isla se apodera del Super Bowl.

