Arrestan a migrante indocumentado tras violento asalto a oficiales federales

Pittsburgh.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció la detención de un migrante indocumentado que estaría vinculado en un violento asalto a oficiales federales.

En un comunicado, explicaron que una operación de cumplimiento en Pittsburgh logró detectar que un individuo, identificado como Davila-Perez, intentó adquirir ilegalmente un arma de fuego mediante declaraciones falsas.

Señalaron que el sospechoso, quien ingresó al país por Texas en 2022 y se encontraba bajo libertad condicional, intentó evadir el arresto mediante una maniobra violenta.

Precisaron que durante la detención, Davila-Perez utilizó su vehículo como arma para embestir una patrulla federal, desencadenando un enfrentamiento físico de alta peligrosidad con los oficiales.

Agresión contra los agentes federales

De la misma manera, en el comunicado señalaron que en la resistencia del detenido escaló rápidamente a una agresión brutal contra los agentes de la ley.

Según el reporte oficial, Davila-Perez golpeó a un oficial en el rostro, intentó desarmar a otro y utilizó sus propias esposas para atacar a los efectivos, causando heridas que requirieron atención médica, incluyendo mordeduras y contusiones graves.

Acotaron que a pesar de la violencia del ataque, las fuerzas del orden lograron someterlo. Ahora, el acusado enfrenta cargos por asalto a un oficial federal, lo que conlleva una pena de hasta 20 años de cárcel y multas que ascienden a los $250.000 dólares.

Por último, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, y la subsecretaria Tricia McLaughlin, emitieron declaraciones contundentes condenando el aumento de la violencia contra los agentes federales.

McLaughlin denunció que la retórica de las «ciudades santuario» ha incentivado a los extranjeros ilegales a evadir el arresto, provocando incrementos alarmantes en las agresiones: un 1.300% en ataques físicos y un 3.200% en ataques con vehículos.

