OPS emite alerta por brote en las Américas de sarampión

Washington.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica urgente ante el alarmante resurgimiento del sarampión en las Américas.

En un comunicado, indicaron que durante el año 2025, se registraron casi 15.000 casos confirmados en 13 países, destacando México y Canadá como los más afectados, lo que representa un incremento de 32 veces respecto al año anterior.

De la misma manera, señalaron que la tendencia continúa al alza en las primeras semanas de 2026, con un aumento de 43 veces en comparación con el mismo periodo de 2025.

Por otro lado, la organización advierte que la principal causa de este brote es la persistencia de brechas en la inmunización, ya que el 78% de los contagiados no contaba con ninguna vacuna.

Sin embargo, señalaron que aunque la mayor incidencia se observa en adolescentes, los menores de un año son la población más vulnerable ante el riesgo de complicaciones.

Ver más: Florida detecta metales pesados en dulces infantiles

Piden intensificar la vacunación por la Copa Mundial

La OPS advirtió que actualmente, la cobertura regional con la segunda dosis de la vacuna SRP es apenas del 79%, cifra significativamente menor al 95% necesario para garantizar la inmunidad colectiva.

En este sentido, ante la proximidad de eventos masivos como la Copa Mundial de Fútbol 2026, la OPS insta a los gobiernos a intensificar la vacunación y la vigilancia epidemiológica en fronteras y puntos de alta movilidad.

Por último, recomendaron a todos los viajeros verificar sus esquemas de vacunación antes de dirigirse a zonas con transmisión activa.

Alertaron que el sarampión es altamente contagioso, pero prevenible, por lo que cerrar las brechas de inmunidad es la única vía para interrumpir la cadena de transmisión regional.

Video: Tomacorrientes, cables y sobrecargas, riesgos que pueden causar incendios.