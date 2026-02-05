Nueva fecha del Puppet Palooza en ImaginOn

Charlotte, NC.- La Biblioteca Charlotte Mecklenburg presenta Puppet Palooza. Esta celebración familiar de títeres, gratuita y de día completo, tendrá lugar el sábado 7 de febrero de 2026 de 10:00 a.m. a 4:30 p.m. Esta fecha se reprogramó debido al pronóstico del tiempo del pasado 31 de enero.
Se llevará a cabo en ImaginOn, 300 E 7th Street, Charlotte, Carolina del Norte, de 10:00 a. m. a 4:30 p. m., pero habrá una procesión de marionetas a las 9:45 a. m., ¡Así que llegue temprano!
Los espectáculos se realizarán durante todo el día en ImaginOn, y habrá mucho más.
- Conoce a las marionetas itinerantes gigantes
- Explore una exhibición en el balcón de marionetas de espectáculos anteriores del Children’s Theatre of Charlotte
- Karaoke de marionetas
- Haz un títere sencillo para llevar a casa.
- Disfrute de la procesión de marionetas a las 9:45 am
Las tropas de títeres participantes incluyen:
- Artes creativas de Asheville
- Cheralyn Lambeth
- Biblioteca Charlotte Mecklenburg Titiriteros de primera línea
- Teatro infantil de Charlotte
- Marionetas de mano danzantes
- Los dinosaurios de Ed viven
- Títeres FAB
- Marionetas de foca gris
- Entretenimiento de Jeghetto
- Centro Jim Henson para las Artes de Títeres
- Liza Newell
- Los Lurnsters
- Fábrica de sombras de bancos de arena
- Pastor Shakespeare
- Vídeo de VisArt.