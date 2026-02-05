jueves, febrero 5, 2026
Modified date:

Nueva fecha del Puppet Palooza en ImaginOn

Cortesía: Puppet Palooza
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- La Biblioteca Charlotte Mecklenburg presenta Puppet Palooza. Esta celebración familiar de títeres, gratuita y de día completo, tendrá lugar el sábado 7 de febrero de 2026 de 10:00 a.m. a 4:30 p.m. Esta fecha se reprogramó debido al pronóstico del tiempo del pasado 31 de enero.

Cortesía: Biblioteca Charlotte Mecklenburg

Se llevará a cabo en ImaginOn, 300 E 7th Street, Charlotte, Carolina del Norte, de 10:00 a. m. a 4:30 p. m., pero habrá una procesión de marionetas a las 9:45 a. m., ¡Así que llegue temprano!

Lee también: Nueva edición del Festival de Marionetas Puppet Palooza en ImaginOn

Los espectáculos se realizarán durante todo el día en ImaginOn, y habrá mucho más.

  • Conoce a las marionetas itinerantes gigantes
  • Explore una exhibición en el balcón de marionetas de espectáculos anteriores del Children’s Theatre of Charlotte
  • Karaoke de marionetas
  • Haz un títere sencillo para llevar a casa.
  • Disfrute de la procesión de marionetas a las 9:45 am

Las tropas de títeres participantes incluyen:

  • Artes creativas de Asheville
  • Cheralyn Lambeth
  • Biblioteca Charlotte Mecklenburg Titiriteros de primera línea
  • Teatro infantil de Charlotte
  • Marionetas de mano danzantes
  • Los dinosaurios de Ed viven
  • Títeres FAB
  • Marionetas de foca gris
  • Entretenimiento de Jeghetto

Lee también: Los dinosaurios de Ed en vivo en ImaginOn el 6 de enero

  • Centro Jim Henson para las Artes de Títeres
  • Liza Newell
  • Los Lurnsters
  • Fábrica de sombras de bancos de arena
  • Pastor Shakespeare
  • Vídeo de VisArt.

Video: Conozca la casa de los juguetes vintage en Lima

