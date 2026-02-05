jueves, febrero 5, 2026
Melania Trump se reúne con rehén liberado de Hamás

ESTADOS UNIDOS
Foto: Cortesía X @FirstLadyOffice
Maria Gabriela Perez

Washington.-   La Primera Dama de los Estados Unidos, Melania Trump, recibió en la Casa Blanca a Keith Siegel, ciudadano estadounidense-israelí recientemente liberado tras dos años de cautiverio.

Así lo informó la Casa Blanca en un comunicado, en el que indicó que este encuentro es el resultado de una relación iniciada en enero de 2025 entre Melania  Trump y la esposa del rehén, Aviva Siegel, cuya persistencia fue descrita por la primera dama como el motor que impulsó las gestiones diplomáticas para su rescate de manos de Hamás.

Durante la reunión, la familia Siegel entregó personalmente su agradecimiento por el apoyo emocional y las gestiones directas de la administración.

Agradeció el apoyo brindado en el proceso de recuperación

Asimismo, Keith Siegel destacó que conocer el respaldo que la Primera Dama brindó a su esposa durante su ausencia fue fundamental para su proceso de recuperación, mientras que Aviva Siegel calificó el momento como un cierre «profundamente conmovedor» tras el trauma vivido desde el 7 de octubre de 2023.

En este sentido, la Primera Dama reafirmó que el libro hecho a mano que recibió sobre la vida de Keith fue una herramienta clave que compartió con el Presidente para priorizar este caso.

Por último, la Casa Blanca, reiteró  que el evento subraya el compromiso de la actual administración con la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero y el valor de la diplomacia humanitaria liderada desde el ala este de la Casa Blanca.

