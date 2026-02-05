Melania Trump se reúne con rehén liberado de Hamás

Washington.- La Primera Dama de los Estados Unidos, Melania Trump, recibió en la Casa Blanca a Keith Siegel, ciudadano estadounidense-israelí recientemente liberado tras dos años de cautiverio.

Así lo informó la Casa Blanca en un comunicado, en el que indicó que este encuentro es el resultado de una relación iniciada en enero de 2025 entre Melania Trump y la esposa del rehén, Aviva Siegel, cuya persistencia fue descrita por la primera dama como el motor que impulsó las gestiones diplomáticas para su rescate de manos de Hamás.

Durante la reunión, la familia Siegel entregó personalmente su agradecimiento por el apoyo emocional y las gestiones directas de la administración.

.@FLOTUS Melania Trump engaged in a private meeting at @WhiteHouse with freed American-Israeli hostage Keith Siegel. The First Lady’s sit-down with Aviva Siegel in January 2025 sparked a series of events that ultimately led to Keith’s liberation from Hamas. pic.twitter.com/ZYDJBBA77P — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) February 4, 2026

Agradeció el apoyo brindado en el proceso de recuperación

Asimismo, Keith Siegel destacó que conocer el respaldo que la Primera Dama brindó a su esposa durante su ausencia fue fundamental para su proceso de recuperación, mientras que Aviva Siegel calificó el momento como un cierre «profundamente conmovedor» tras el trauma vivido desde el 7 de octubre de 2023.

FREED AMERICAN-ISRAELI HOSTAGE KEITH SIEGEL: “I want to thank you for being a caring, compassionate person and for supporting and helping Aviva during those difficult days”. "You helped her enormously in many ways. It's an honor, it's a privilege, and I'm eternally grateful, and… pic.twitter.com/1Ew9lILDIF — Fox News (@FoxNews) February 4, 2026

En este sentido, la Primera Dama reafirmó que el libro hecho a mano que recibió sobre la vida de Keith fue una herramienta clave que compartió con el Presidente para priorizar este caso.

Por último, la Casa Blanca, reiteró que el evento subraya el compromiso de la actual administración con la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero y el valor de la diplomacia humanitaria liderada desde el ala este de la Casa Blanca.

