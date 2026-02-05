Los Hornets adquieren a Coby White y Mike Conley de los Bulls

Coby’s headed back to NC 🤝 excited to have you in Charlotte! pic.twitter.com/kx1awhWnf6 — Charlotte Hornets (@hornets) February 5, 2026

Conley, veterano de 19 años en la NBA y All-Star de la NBA en 2021, se une a Charlotte tras adquirirlo Chicago procedente de los Minnesota Timberwolves. El jugador, originario de Fayetteville, Arkansas, pasó las primeras 12 temporadas de su carrera con los Memphis Grizzlies, donde lo nombraron Segundo Equipo Defensivo en la temporada 2012-13.

Lee también: Knueppel logra su mejor marca personal con los Hornets

nothing but love for you young bull 💜 pic.twitter.com/KVmLPcar1W — Charlotte Hornets (@hornets) February 5, 2026

Posteriormente, Conley pasó tres temporadas y media con los Utah Jazz antes de pasar las últimas tres temporadas y media con los Timberwolves. Conley es uno de los siete jugadores activos de la NBA en 2007 o antes y promedia 13,7 puntos, 2,9 rebotes, 5,6 asistencias y 1,6 robos en 1216 partidos.