Los Hornets adquieren a Coby White y Mike Conley de los Bulls

Charlotte, NC.- El presidente de operaciones de baloncesto de los Charlotte Hornets, Jeff Peterson, anunció que el equipo adquirió al base Mike Conley y al base Coby White de los Chicago Bulls a cambio del delantero Ousmane Dieng, el base Collin Sexton y tres selecciones de segunda ronda.
Conley, veterano de 19 años en la NBA y All-Star de la NBA en 2021, se une a Charlotte tras adquirirlo Chicago procedente de los Minnesota Timberwolves. El jugador, originario de Fayetteville, Arkansas, pasó las primeras 12 temporadas de su carrera con los Memphis Grizzlies, donde lo nombraron Segundo Equipo Defensivo en la temporada 2012-13.
Posteriormente, Conley pasó tres temporadas y media con los Utah Jazz antes de pasar las últimas tres temporadas y media con los Timberwolves. Conley es uno de los siete jugadores activos de la NBA en 2007 o antes y promedia 13,7 puntos, 2,9 rebotes, 5,6 asistencias y 1,6 robos en 1216 partidos.
White es originario de Goldsboro, Carolina del Norte, y jugó a nivel universitario en la Universidad de Carolina del Norte tras graduarse de la Escuela Greenfield en Wilson, Carolina del Norte.
Actualmente promedia 18.6 puntos, 3.7 rebotes y 4.7 asistencias por partido en su séptima temporada en la NBA, y mantiene promedios de carrera de 15.4 puntos, 3.7 rebotes y 3.9 asistencias por partido en 451 apariciones (251 como titular). White fue seleccionado originalmente por Chicago con la séptima selección del Draft de la NBA de 2019 y fue nombrado Segundo Equipo de Novatos Ideales en la temporada 2019-20.
Sexton, adquirido originalmente por Charlotte el 29 de junio de 2025, jugó 42 partidos (12 como titular) con los Hornets y promedió 14,2 puntos, 1,9 rebotes y 3,7 asistencias por partido. Los Hornets adquirieron a Dieng y una selección de segunda ronda de Oklahoma City ese mismo día a cambio de Mason Plumlee. Charlotte envía a los Bulls una selección de segunda ronda de 2029 (la menos favorable entre Charlotte y Denver), una selección de segunda ronda de 2031 a través de Nueva York y una selección de segunda ronda de 2031 a través de Denver, junto con Dieng y Sexton.
