New Bern, NC.- Un jurado federal declaró culpable a Kevin Tyrone Eure, conocido como “Boo Dro”, por delitos relacionados con tráfico de drogas y posesión ilegal de armas de fuego. El veredicto se conoció en New Bern, Carolina del Norte, y puso fin a un juicio en el que la fiscalía expuso una red de distribución de cocaína y crack que operó durante años en el este del estado.

Según los registros judiciales y las pruebas presentadas durante el proceso, Eure, de 37 años y residente de Grifton, actuó como traficante activo en Craven County. Agentes de la ley confirmaron su participación mediante compras encubiertas, en las que adquirieron cocaína y crack directamente del acusado. Estas operaciones permitieron a las autoridades reunir evidencia clave para avanzar en la investigación.

Tras las transacciones controladas, los investigadores ejecutaron una orden de allanamiento en la vivienda de Eure, ubicada en Grifton. Durante el registro, los agentes hallaron crack y diversos materiales utilizados para la distribución de drogas, entre ellos balanzas digitales y bolsas selladas al vacío. La investigación determinó que Eure empleaba estos elementos para preparar y empaquetar los estupefacientes destinados a la venta.

El operativo reveló además un arsenal significativo. Los agentes encontraron un chaleco antibalas, más de 37 libras de municiones y 12 armas de fuego de distintos calibres distribuidas por toda la casa. Eure ocultó algunas de estas armas en lugares inusuales, como la ranura de una tostadora y el interior de una secadora, lo que incrementó la gravedad de los cargos en su contra.

Durante una entrevista con las autoridades, Eure admitió que vendía cocaína y crack desde hacía aproximadamente ocho años en distintas zonas del este de Carolina del Norte. Esta confesión reforzó el caso presentado por la fiscalía, que destacó la combinación de tráfico de drogas y posesión de armas por parte de un delincuente condenado.

El fiscal federal W. Ellis Boyle subrayó la seriedad del delito tras conocerse el veredicto. Señaló que la venta de crack y cocaína constituye un delito grave y que la posesión de múltiples armas mientras se desarrollan estas actividades agrava aún más la conducta criminal. Boyle añadió que el acusado tendrá tiempo suficiente para reflexionar sobre sus decisiones durante su permanencia en prisión.

Kevin Tyrone Eure enfrenta ahora una pena mínima obligatoria de cinco años de cárcel y una posible condena de hasta 40 años, cuya imposición está prevista para el mes de mayo. La Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Carolina del Norte anunció el resultado del caso, investigado por la ATF, el SBI de Carolina del Norte, la Oficina del Sheriff de Craven County y el Departamento de Policía de New Bern.

