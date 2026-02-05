Gaston, NC.- La Unidad K-9 del Departamento de Policía de Gaston County, junto con la Unidad de Investigaciones Especiales del departamento, confiscó más de $500.000 en efectivo que se cree están asociados con actividades ilegales de drogas. Así lo confirmó el 4 de febrero de 2026.

La incautación ocurrió en la Interestatal 85 el martes 3 de febrero, en Gaston County. Los agentes caninos de la Policía del Condado detuvieron a un camión con remolque tras observar que cometía una infracción de tránsito.

Durante la detención, los agentes entrevistaron al conductor y realizaron una inspección canina del remolque. El perro alertó sobre la presencia de olor a narcóticos en el vehículo. Se notificó a la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía del Condado, que acudió para ayudar en la búsqueda del tractocamión.

Durante una exhaustiva búsqueda, los detectives localizaron una gran cantidad de dinero estadounidense cuidadosamente oculta dentro del remolque. El dinero estaba empaquetado en numerosos paquetes individuales, siguiendo los métodos comúnmente utilizados para ocultar grandes sumas de dinero relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero.

“Mediante la coordinación estratégica y las investigaciones proactivas, el Departamento de Policía de Gaston County mantiene su compromiso de reducir la prevalencia de drogas peligrosas y combatir la actividad delictiva en nuestra comunidad”, declaró el departamento. “Estos esfuerzos forman parte de nuestra misión de fomentar un entorno más seguro para todos los residentes de Gaston County”.

Esta investigación continúa en curso. Debido a su naturaleza, no hay más información disponible para su publicación en este momento.

