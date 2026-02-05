ICE exige cooperación a California tras accidente provocado por migrante

California.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención contra un migrante de nacionalidad colombiana, acusado de estar vinculando en un accidente de tránsito.

En un comunicado, se identificó al detenido como Darwin Felipe Bahamon Martinez, de 21 años, quien es acusado presuntamente de causar un accidente mortal en Anaheim.

Según las autoridades, el sospechoso ingresó ilegalmente al país en 2023 y fue liberado bajo políticas de «captura y liberación» de la administración anterior, un hecho que ICE señala como la causa directa de la tragedia que cobró la vida de un ciudadano de 59 años.

De la misma manera, la agencia federal criticó duramente las políticas de «estado santuario» del gobernador Gavin Newsom, advirtiendo que la negativa de las autoridades locales a cooperar con ICE pone en riesgo a toda la comunidad de California.

Exigen la transferencia inmediata a la custodia federal

Detallaron que el detenido se encuentra actualmente en la cárcel del condado Orange, y se ha exigido su transferencia inmediata a custodia federal una vez que se completen los procedimientos penales por el cargo de homicidio que enfrenta.

En este sentido, ICE advirtió que, si las leyes locales impiden la entrega del sospechoso, los agentes se verán obligados a realizar un arresto en un entorno público, lo cual aumenta significativamente el riesgo de violencia.

El comunicado concluye con un llamado a las autoridades de California para que honren la orden de detención migratoria y prioricen la seguridad pública sobre las ideologías de protección a criminales extranjeros.

