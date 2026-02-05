¿Héroes hispanos en el campo del Super Bowl LX?

Santa Clara.- El Super Bowl LX, que se disputará este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, no solo será recordado por el enfrentamiento entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, sino por marcar un antes y un después en la representación latina dentro de la NFL.

A través de varios medios de comunicación destacaron que por primera vez en la historia, cinco jugadores con raíces directas en México, Colombia, Venezuela y Panamá verán acción en el escenario más grande del deporte estadounidense.

En el caso del equipo de Nueva Inglaterra hace historia al alinear a tres jugadores de origen hispano en su roster activo, una cifra sin precedentes para una sola franquicia en un Super Bowl:

Andy Borregales (Venezuela – Pateador): El novato sensación nacido en Caracas se convierte en el primer venezolano de la historia en jugar un Super Bowl. Borregales ha sido clave en la temporada, sellando el pase a la final con un gol de campo decisivo ante los Broncos.

Christian González (Colombia – Esquinero): Consolidado como uno de los mejores defensivos de la liga, González lleva con orgullo sus raíces colombianas. Será apenas el segundo jugador de origen colombiano en disputar una final de la NFL.

Jaylinn Hawkins (Panamá – Safety): Con una sólida trayectoria en la secundaria, Hawkins representa la garra panameña en la defensa de los Patriots, sumando su experiencia tras pasar por equipos como Falcons y Chargers.

Por primera vez en la historia, tres jugadores latinoamericanos Andy Borregales 🇻🇪, Christian Gonzalez 🇨🇴 y Jaylinn Hawkins 🇵🇦 forman parte de un equipo en el Super Bowl @Patriots. Un hito sin precedentes que marca un antes y un después para la presencia latina en la NFL. pic.twitter.com/feehR98m4s — En Tres y Dos (@3ydos) January 25, 2026

Presencia mexicana en Seattle

Por su parte, los Seahawks no se quedan atrás y cuentan con dos pilares de ascendencia mexicana que buscan el trofeo Vince Lombardi:

Julian Love (México/Cuba – Safety): Con más de 500 tacleadas en su carrera, Love aporta el liderazgo veterano y la versatilidad en la defensiva profunda de Seattle.

Elijah Arroyo (México – Ala Cerrada): El joven talento, que pasó parte de su infancia en Cancún, representa la nueva generación de receptores con proyección ofensiva para el equipo del noroeste.

QUE SE SIENTA EL POWER LATINO EN NEW ENGLAND 🏈🇨🇴🇵🇦🇻🇪 Los Christian Gonzalez, Jaylinn Hawkins y Andy Borregales han sido piezas clave en el éxito de Patriots esta temporada.#MundoNFL | #NEPats pic.twitter.com/g0Y7bx6Qlw — Mundo NFL (@MundoNFL) January 18, 2026

Además, es de mencionar que esta edición del Super Bowl refuerza la estrategia de expansión de la NFL hacia el mercado latinoamericano. El espectáculo de medio tiempo estará a cargo del astro puertorriqueño Bad Bunny, siendo el primer show de este tipo liderado principalmente en español.

Por último, el jugador venezolano, Andy Borregales afirmó que «llevo a Venezuela en el corazón. Representar a mi país en la NFL es un honor enorme», durante la previa del encuentro.

