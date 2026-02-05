Gobierno de Trump endurece políticas para proteger el deporte femenino

Washington.- En conmemoración del Día Nacional de las Mujeres y Niñas en el Deporte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump reafirmó su compromiso con la protección del Título IX y la integridad de las competencias atléticas.

El mandatario subrayó en un comunicado que su administración ha implementado Órdenes Ejecutivas estrictas para prohibir la participación de hombres biológicos en categorías femeninas, asegurando que las oportunidades y becas se reserven exclusivamente para mujeres deportistas.

De la misma manera, indicó que la política actual establece que cualquier programa educativo o deportivo que ignore la «realidad biológica» y comprometa la seguridad o la justicia en las competencias femeninas enfrentará la revocación inmediata de fondos federales.

From day one, President Trump has prioritized GIRLS & WOMEN in sports. Fairness, safety and keeping biological MEN out of women's sports are crucially important to this administration. pic.twitter.com/0YkVVZcFb9 — The White House (@WhiteHouse) February 4, 2026

Buscan preservar el esfuerzo femenino

Al mismo tiempo, el primer mandatario destacó que estas medidas buscan preservar los valores de esfuerzo y mérito que han definido al atletismo femenino estadounidense durante décadas, desde las ligas juveniles hasta el nivel profesional.

Ver más: Los Hornets adquieren a Coby White y Mike Conley de los Bulls

Finalmente, Trump reafirmó su intención de expandir las oportunidades para que las atletas puedan competir y triunfar en igualdad de condiciones.

En este sentido, el comunicado oficial resalta que, bajo la actual gestión, la dignidad y el trabajo arduo de cada mujer deportista estarán protegidos legalmente frente a políticas que la administración considera perjudiciales para la equidad competitiva.

Video: “Amanelli: El Lago Coatepeque se proyecta al mundo desde EE.UU.”