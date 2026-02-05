Exbombero de South Salisbury acusado de fraude de seguros

Raleigh, NC.- Acusaron a un exbombero del Departamento de Bomberos Voluntarios de South Salisbury de obtener 102.202,80 dólares en pagos por discapacidad que no tenía derecho a recibir.

El Comisionado de Seguros de Carolina del Norte , Mike Causey, anunció el arresto de John William Myers, de 52 años, residente en 107 Rudolph Road, Salisbury. Fue acusado de dos cargos de fraude de seguros y dos cargos de apropiación ilícita de bienes, todos delitos graves.

Agentes especiales de la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguros acusan a Myers, quien resultó herido en 2019 durante el entrenamiento obligatorio para bomberos, de continuar recibiendo beneficios por discapacidad después de regresar a trabajar en abril de 2023.

Según la orden de arresto, Myers proporcionó declaraciones falsas y engañosas a National Union Fire Insurance Co. para continuar recibiendo los beneficios, que recibió hasta junio de 2025.

Myers se entregó a la Oficina del Sheriff del Condado Rowan el 29 de enero. Le dieron una fianza sin garantía de $20.000.

“El fraude de seguros no es un delito sin víctimas”, dijo el Comisionado Causey. “Nos afecta a todos en el bolsillo con primas más altas”.

Si sospecha de fraude de seguros u otros delitos de cuello blanco, denúncielo. Puede denunciar el fraude de forma anónima llamando a la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguros de Carolina del Norte al 919-807-6840 o al número gratuito desde cualquier lugar de Carolina del Norte al 888-680-7684.

La información también está disponible en www.ncdoi.gov .

