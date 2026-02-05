Charlotte, NC.- La Junta de Educación de Charlotte-Mecklenburg (CMS) votó a favor de modificar el calendario académico 2025-26, convirtiendo dos días de salida temprana en días lectivos completos para los estudiantes en su reunión de emergencia del 4 de febrero tras el paso de la tormenta invernal por Mecklenburg, que retrasó algunos días de clases presenciales.

Como resultado de esta decisión, la Superintendente Dra. Crystal Hill convertirá el 11 de febrero y el 29 de abril, originalmente programados como días de salida temprana, en días lectivos completos. Esta modificación se produce en respuesta al clima invernal que ha afectado al distrito este año escolar, incluyendo tres días lectivos exentos, tres días de aprendizaje remoto y tres inicios de clases retrasados ​​desde diciembre.

Lee también: CMS suspende actividades por clima adverso y reprograma graduaciones de mitad de año

El calendario académico de CMS supera las 1025 horas lectivas requeridas por el estado, y el calendario 2025-2026 incluye un mínimo de 1063 horas lectivas. Esta flexibilidad permite al distrito mantener el tiempo lectivo incluso durante los cierres por mal tiempo.

“Las familias se están enfocando correctamente en el tiempo de instrucción”, declaró Stephanie Sneed, presidenta de la Junta de Educación. “Al apoyar la recomendación de la Superintendente de convertir los días restantes de salida temprana en días de instrucción completos, estamos optando por superar los requisitos estatales porque es lo que mejor sirve a los estudiantes”.

Los estudiantes asistirán a la escuela durante un día completo tanto el 11 de febrero como el 29 de abril, siguiendo los horarios regulares de sus escuelas. Las familias también deben tener en cuenta lo siguiente:

Se aplicarán los horarios regulares de transporte.

Las actividades antes y después de la escuela, así como las actividades deportivas, continuarán con normalidad.

Lee también: Clima invernal obliga al cierre total de CMS este lunes 26 de enero

“Estos ajustes al calendario demuestran nuestro compromiso de maximizar todas las oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes”, declaró la Superintendente Dra. Crystal Hill. “Convertir estos días de salida temprana en días de instrucción completos garantiza que los estudiantes reciban la experiencia educativa integral que merecen”.

Para obtener más información sobre el calendario modificado, las familias pueden visitar www.cmsk12.org o comunicarse directamente con su escuela.

Video: CMS introduce nuevas vías de educación