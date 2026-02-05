CBP captura en Texas a prófugo por abuso infantil

Texas.- Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lograron la detención de un migrante de nacionalidad mexicana, quien era buscado por una orden judicial de delito grave relacionada con abuso sexual infantil.

En un comunicado de prensa indicaron que el detenido responde al nombre de Luis Alberto Zárate Pegueros, de 41 años. Era buscado por una orden judicial de delito grave relacionada con abuso sexual infantil.

Señalaron que la captura ocurrió el pasado 30 de enero en el puente internacional Gateway en Brownsville, Texas. El sospechoso intentaba ingresar a pie al territorio estadounidense y fue enviado a una inspección secundaria por los oficiales de turno.

Tenía orden de arresto activa

De la misma manera, indicaron que durante el proceso de verificación, el sistema biométrico y las bases de datos policiales confirmaron que Zárate Pegueros tenía una orden de arresto activa emitida por la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo por el cargo de indecencia con un niño por contacto.

Acotaron que tras confirmar su identidad y la vigencia de la orden, el fugitivo fue entregado de inmediato a los U.S. Marshals y a las autoridades del condado para iniciar el proceso de adjudicación de los cargos que se le imputan.

Al respecto, el director del Puerto de Brownsville, Tater Ortiz, destacó que este tipo de aprehensiones son un ejemplo fundamental de la misión de seguridad fronteriza para proteger a las comunidades de individuos peligrosos.

Por último, reiteraron que el sistema del Centro Nacional de Información Criminal (NCIC) continúa siendo una herramienta vital para detectar criminales buscados por delitos graves. Incluyendo homicidio y robo, garantizando que quienes enfrentan acusaciones criminales sean presentados ante la justicia.

