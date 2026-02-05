Cadena perpetua para Ryan Routh por intento de magnicidio

Washington.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos, informó que Ryan Wesley Routh fue sentenciado a cadena perpetua más 84 meses de prisión federal por el intento de asesinato contra el entonces candidato presidencial Donald J. Trump.

En un comunicado de prensa, indicaron que la jueza de distrito Aileen M. Cannon impuso la condena tras un juicio de dos semanas en el que un jurado encontró a Routh culpable de cinco cargos. Incluyendo el asalto a un oficial federal y diversos delitos con armas de fuego.

De la misma manera, indicaron que la sentencia fue calificada por las autoridades como un rechazo rotundo a la violencia política en el país.

Por otro lado, señalaron que la evidencia presentada durante el juicio reveló una planificación meticulosa que comenzó meses antes del incidente en el Trump International Golf Club.

Acotaron que las autoridades recuperaron un rifle SKS con mira telescópica. Además, de placas de blindaje y una cámara instalada en la cerca del campo de golf apuntando hacia donde el exmandatario jugaría.

Los ataques contra el sistema democrático no serán tolerados

El Departamento de Justicia, indicó que durante el juicio, además, se presentó una carta escrita por Routh meses antes del ataque. En la que admitía explícitamente su intención de asesinar a Trump y pedía disculpas por si llegaba a fallar en su cometido.

Por último, la fiscal general Pamela Bondi, y el director del FBI, Kash Patel destacaron que esta condena asegura que Routh nunca vuelva a caminar en libertad, enviando un mensaje claro de que los ataques contra el sistema democrático no serán tolerados.

En este sentido, la resolución del caso fue posible gracias a la rápida acción de un agente del Servicio Secreto que detectó al francotirador y a la colaboración de múltiples agencias de seguridad que lograron capturarlo mientras huía por la carretera interestatal I-95.

