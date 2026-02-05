Arrestan a profesor por presunto asalto a un estudiante de primaria

Monroe, NC.- Las autoridades de Union County arrestaron a un profesor de escuela primaria tras una investigación por un presunto asalto a un estudiante. El caso involucra a Noah Bradley, de 26 años, docente de la escuela primaria Western Union, quien quedó bajo investigación luego de que detectives recibieran una notificación sobre un posible episodio de agresión dentro del ámbito escolar.

Según la información oficial, los investigadores iniciaron las diligencias tras conocer que un estudiante inscrito en la institución presentaba señales físicas compatibles con un forcejeo. Durante el proceso investigativo, los detectives identificaron a Bradley como el principal sospechoso y profundizaron en la recopilación de testimonios y evidencias.

En enero, las autoridades determinaron que el profesor sujetó al menor de forma agresiva. La investigación concluyó que la acción dejó marcas visibles y contusiones en el antebrazo del niño, un hallazgo que reforzó las sospechas iniciales. Los investigadores documentaron las lesiones y las incorporaron al expediente del caso como parte clave de la acusación.

Tras reunir los elementos necesarios, la Unidad de S.H.I.E.L.D. ejecutó el arresto de Noah Bradley. Los agentes trasladaron al docente al Union County Detention Center, donde un funcionario judicial revisó el caso y fijó una fianza asegurada de 2.500 dólares. Las autoridades informaron que Bradley cumplió con los procedimientos establecidos durante su comparecencia inicial.

Luego de pagar la fianza, Bradley recuperó la libertad bajo condiciones específicas impuestas por el tribunal. Desde ese momento, las autoridades confirmaron que ya no permanece detenido y que ha respetado las medidas de liberación dictadas por el sistema judicial. El proceso legal, sin embargo, continúa su curso mientras la fiscalía evalúa los próximos pasos.

El arresto generó inquietud entre padres y representantes de la comunidad educativa, quienes solicitaron mayor claridad sobre los protocolos de protección infantil dentro de los centros escolares. Voceros vinculados al ámbito educativo recordaron la importancia de mantener entornos seguros y de actuar con rapidez ante cualquier señal de violencia hacia menores.

Las autoridades no ofrecieron detalles adicionales sobre posibles sanciones administrativas dentro de la escuela ni sobre la situación laboral actual del docente. Tampoco informaron si el distrito escolar adoptó medidas preventivas mientras avanza el proceso judicial.

El caso permanece bajo revisión de las instancias correspondientes. Las autoridades reiteraron su compromiso con la protección de los estudiantes y con la investigación exhaustiva de cualquier denuncia que involucre agresiones en espacios educativos.

