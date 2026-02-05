Greensboro, NC.- Las autoridades de Greensboro dieron un giro decisivo al caso, cuando detectives obtuvieron una orden de arresto contra Shyheim Deion Moore para acusarlo formalmente de asesinato en primer grado por la muerte de su hija de 4 años. Ese mismo día, los investigadores también sumaron un cargo por abuso infantil intencional que causó lesiones corporales graves, un delito grave bajo la ley estatal.

Con estas nuevas acusaciones, Moore permanecerá recluido en la cárcel del condado Guilford sin derecho a fianza. Desde su arresto inicial en septiembre, el acusado se mantuvo bajo custodia con una fianza fijada en 250.000 dólares, mientras la investigación avanzaba.

La muerte de la menor ocurrió el 24 de septiembre de 2025. De acuerdo con la información disponible, Moore llevó a su hija a un hospital local durante la noche de ese día. El personal médico declaró muerta a la niña poco después de su ingreso. La policía de Greensboro arrestó a Moore al día siguiente, el 25 de septiembre, y lo acusó entonces de un delito grave de abuso infantil.

La investigación se centró en un hecho clave: La niña permaneció sola dentro de un vehículo caliente durante un período prolongado. Las autoridades señalaron que las temperaturas ese día se ubicaron en los 80 grados Fahrenheit, una condición que eleva rápidamente el riesgo de golpe de calor en menores.

El subjefe de policía Ric Alston abordó el caso públicamente y remarcó la gravedad de lo ocurrido. Afirmó que ningún niño debe permanecer desatendido dentro de un vehículo y subrayó que la muerte de la menor pudo evitarse. Alston calificó el caso como profundamente doloroso para la comunidad.

Por su parte, el capitán Larry Patterson, supervisor de la División de Investigaciones Criminales, enfatizó la responsabilidad directa que implica el cuidado de un niño. Patterson recordó que la seguridad y la vida de los menores deben ocupar el primer lugar en cualquier circunstancia.

Las autoridades aprovecharon el caso para reiterar recomendaciones de seguridad difundidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Alertaron que los vehículos pueden alcanzar temperaturas peligrosas en pocos minutos, incluso cuando el clima parece moderado. También advirtieron que abrir una ventana no reduce el peligro y que los niños corren un alto riesgo de sufrir un golpe de calor fatal cuando permanecen solos en un automóvil.

Entre las medidas preventivas, los expertos sugieren colocar un objeto visible en el asiento delantero para recordar la presencia del menor y revisar siempre el vehículo antes de cerrarlo, incluso si el niño parece dormido.

La investigación continúa mientras el caso avanza ahora hacia una nueva etapa judicial marcada por los cargos más graves presentados hasta la fecha.

