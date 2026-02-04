Opción Fin de Semana: Festival de los Días Caninos de Invierno

Charlotte, NC.- En la Opción Fin de Semana puede disfrutar del Festival de los Días Caninos de Invierno. Los perros siempre han sido invitados valiosos en el Whitewater Center, 5000 Whitewater Center Parkway, Charlotte, pero hay que recordar que también tienen su propio festival, el 7 de febrero de 2026, de 10:00 a.m. a 4:30 p.m.
Lee también: Múltiples agencias buscan a niño desaparecido en Iredell
Dog Days of Winter es una celebración de nuestros mejores amigos y presenta una variedad de actividades para perros y dueños de perros, que incluyen una Vendor Village centrada en las mascotas, una oportunidad para que los perros jueguen en la pista de hielo, una carrera de obstáculos, una demostración de agilidad, una carrera de trote para perros de 5 km, una caminata para perros de 1 milla y mucho más.
La entrada es gratuita, pero se cobran cargos por el patinaje público, las sesiones de perros sobre hielo, la carrera de 5 km, la caminata de 1.6 km y otras actividades. Inscríbete aquí para la carrera y la caminata.
El estacionamiento cuesta $13. El pase de estacionamiento anual cuesta $45.
Horario
Algunas de estas actividades tienen costos adicionales. Detalles aquí
La entrada es gratuita. Algunas actividades tienen costo adicional.
10:00 a. m.
-
Carrera 5K Dog Jog y caminata de 1 milla (con inscripción previa)
De 10:00 a. m. a 4:30 p. m.
-
Perros sobre hielo (se recomienda registro previo) – $12 por persona
-
Vendor Village: marcas y servicios locales para mascotas
-
Mini carrera de obstáculos Ultimutt: aros, saltos y más
10:30 a. m.
-
Demostración de agilidad – Happy Dogs Training
11:30 a. m.
-
Taller de pintura para mascotas – $40
-
Prueba de Ciudadano Canino AKC – $15
12:00 p. m.
-
Evento de adopción (refugios y organizaciones de rescate en Vendor Village)
12:30 p. m.
-
Clase de acupresión canina
-
Demostración de agilidad – Happy Dogs Training
1:00 p. m.
-
Decora tu propia golosina para perro (gratuito)
2:00 p. m.
-
Apertura de Bark Buffet: arma un bowl saludable para tu cachorro – $10
3:00 p. m.
-
Clínica de enriquecimiento con sala Zoom
De 5:00 p. m. a 10:00 p. m.
-
Patinaje público (solo humanos)
Estacionamiento
-
Tarifa diaria: $13
-
Pase anual: $45
Perros sobre hielo
Perros sobre hielo cuesta 12 dólares por persona. Es una oportunidad de salir a la pista de patinaje sobre hielo con tu perro. Las personas deben usar zapatos cerrados y se recomienda que tu perro use botines u otros protectores para los pies.
Lee también: Siete perros murieron en un incendio
Cuando los perros estén en el hielo, deben estar sin correa. En cualquier otro momento, deben estar con correa (excepto en los senderos sin correa).
El Whitewater Center se reserva el derecho de limitar la capacidad para perros en el hielo.
Pueblo de Vendedores
El Pueblo de Vendedores contará con marcas de mascotas de Charlotte y otros lugares. Esta será una gran oportunidad para comprar artículos para perros, golosinas y más