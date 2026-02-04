Opción Fin de Semana: Festival de los Días Caninos de Invierno

Dog Days of Winter es una celebración de nuestros mejores amigos y presenta una variedad de actividades para perros y dueños de perros, que incluyen una Vendor Village centrada en las mascotas, una oportunidad para que los perros jueguen en la pista de hielo, una carrera de obstáculos, una demostración de agilidad, una carrera de trote para perros de 5 km, una caminata para perros de 1 milla y mucho más.

La entrada es gratuita, pero se cobran cargos por el patinaje público, las sesiones de perros sobre hielo, la carrera de 5 km, la caminata de 1.6 km y otras actividades. Inscríbete aquí para la carrera y la caminata.

El estacionamiento cuesta $13. El pase de estacionamiento anual cuesta $45.