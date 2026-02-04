Investigación biomédica y nuevos CubeSats en la Estación Espacial

Washington.- La NASA anunció que la tripulación de la Expedición 74 dedicó su jornada a estudios críticos sobre la salud de los astronautas y al despliegue de tecnología satelital educativa.

En un comunicado indicaron que el ingeniero de vuelo de la NASA, Chris Williams, procesó muestras biológicas para el estudio CIPHER, una investigación a largo plazo que analiza los efectos fisiológicos y psicológicos de la ingravidez.

Destacaron que estos datos son fundamentales para que los médicos diseñen protocolos que mantengan saludables a las tripulaciones en misiones de larga distancia lejos de la Tierra.

Por otro lado, indicaron que de manera simultánea, se llevó a cabo el despliegue exitoso de una serie de CubeSats desde el módulo de laboratorio Kibo hacia la órbita terrestre.

Estudiantes diseñaron los satélites

Detallaron que estos satélites de pequeña escala fueron diseñados por estudiantes de México, Italia, Tailandia, Malasia y Japón con el propósito de realizar observaciones terrestres y demostraciones tecnológicas.

Asimismo, Williams supervisó el proceso mediante cámaras en la cúpula mientras los dispositivos eran liberados por un desplegador orbital de satélites pequeños.

Por último, indicaron que de la actividad científica, Williams inició los preparativos para la llegada de la misión SpaceX Crew-12, cuyo lanzamiento desde Cabo Cañaveral está programado para no antes del 11 de febrero.

El astronauta revisó los procedimientos de aproximación y encuentro de la nave Dragon, al tiempo que continuaba con el embalaje de hardware y experimentos terminados que retornarán a la Tierra en la cápsula actualmente acoplada al módulo Harmony.

