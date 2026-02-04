Foro Penal confirma la excarcelación de 350 presos políticos en Venezuela

Caracas.- La organización no gubernamental Foro Penal informó que, hasta la mañana del miércoles 4 de febrero, se ha verificado la excarcelación de 350 presos políticos.

350 excarcelaciones de presos políticos desde el 8 de enero de 2026, verificadas por @ForoPenal . — Alfredo Romero (@alfredoromero) February 4, 2026

Alfredo Romero, director presidente de la ONG, detalló en sus redes sociales que estas liberaciones son parte del proceso anunciado por las autoridades locales el pasado 8 de enero.

Las cifras más recientes de Foro Penal, detalla que aún quedan 687 presos políticos. De los cuales, 505 son civiles y 182 pertenecen al sector militar.

350 excarcelaciones de presos políticos desde el 8 de enero de 2026, verificadas por @ForoPenal . https://t.co/TJpZHeUizT pic.twitter.com/XTvPerk7bP — Foro Penal (@ForoPenal) February 4, 2026

No tienen libertad plena

Por otro lado, a pesar de las liberaciones que se han registrado en las últimas semanas. Organismos de derechos humanos advierten que no se trata de una libertad plena.

Alertan que los ciudadanos beneficiados han recibido medidas sustitutivas. Lo que implica que siguen sujetos a restricciones legales y procesos judiciales abiertos.

Es de recordar, que recientemente la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha puesto sobre la mesa una propuesta de ley de amnistía que sería sometida a aprobación en el Parlamento.

Este proyecto busca otorgar libertad a quienes han sido considerados presos políticos durante el periodo comprendido entre 1999 y la actualidad, cubriendo la totalidad de las administraciones chavistas.

