Estudios abiertos y serie de charlas de artistas en el Centro VAPA

Charlotte, NC.- VAPA es una organización sin fines de lucro formada en 2021 por diez organizaciones artísticas en Charlotte para crear un espacio donde los artistas puedan crear, actuar y exhibir su trabajo.

El espacio, el Centro VAPA, abrió sus puertas en 700 N. Tryon Street, Charlotte, en marzo de 2022.

Tenga en cuenta que la entrada al estacionamiento está en la calle College y la salida en la calle Montford Point. No se puede entrar ni salir por la calle Tryon. El estacionamiento es gratuito.

El Centro VAPA organiza una amplia gama de eventos artísticos. Puedes encontrarlos en su sitio web o página de Facebook.

Sábado 7 de febrero de 2026.

Estudios abiertos: de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

Charlas de artistas: de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. Entrada gratuita

El primer sábado del mes, de 12:00 p.m. a 6:00 p.m., el Centro VAPA organiza los Estudios Abiertos. Como parte de los Estudios Abiertos del 7 de febrero, habrá una Charla de Artistas sobre Arte y Salud Mental a las 5:00 p.m. Esta mesa redonda cuenta con la participación de Mikel Frank, Carla Nathan, Jessica Rodríguez y Rebecca Carvajal. La entrada es gratuita.

