El Super Bowl LX marca hitos históricos en publicidad

Santa Clara.- El Levi’s Stadium en California se prepara para una edición sin precedentes del Super Bowl el domingo 8 de febrero. El enfrentamiento entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks no solo revivirá una de las finales más dramáticas de la historia, sino que establecerá nuevos récords en la industria del marketing y el entretenimiento.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la atención por el evento ha disparado los costos comerciales a niveles nunca antes vistos.

Y es que según Mark Marshall, director de publicidad global de NBCUniversal, el precio promedio por un espacio de 30 segundos ha escalado hasta los 8 millones de dólares, igualando los récords de la edición anterior.

Asimismo, destacó que tras la alta demanda ha llevado a que algunas marcas desembolsen hasta 10 millones de dólares por aparecer en la pantalla más codiciada de EE.UU.

El costo por un espacio de publicidad de 30 segundos durante la transmisión del #SuperBowlLX costará 8 millones de dólares en promedio. El juego del año pasado fue visto por un récord histórico de 128 millones de televidentes dentro de Estados Unidos. 📸EFE Más en… pic.twitter.com/J213s2rsBH — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 3, 2026

De la misma manera, Marshall destacó un cambio generacional en los anunciantes, ya que el 40 % de las marcas de este año son debutantes o regresan tras una larga ausencia.

Destacan además que la tecnología, la industria farmacéutica y el sector del bienestar lideran la inversión este año.

Este Super Bowl 2026 tendrá su primer anuncio de 30 segundos hecho totalmente con inteligencia artificial para la marca de vodka Svedka. Interesante, pero como que no impacta. Me parece que el de Coca-Cola de Navidades está mejor. ¿Qué les parece? pic.twitter.com/nsbfGRG0uU — Juan Carlos Pedreira (@juancpedreira) February 3, 2026

Además, se conoció que los usuarios que sintonicen el juego vía streaming a través de Peacock podrían recibir anuncios diferenciados de la transmisión tradicional.

La controversia de Pepsi y el factor nostalgia

Por otro lado, es de mencionar que uno de los puntos más comentados en la previa es el comercial de Pepsi. La marca ha generado una intensa conversación en redes sociales tras publicar adelantos de una pieza publicitaria que no solo cuenta con figuras de alto perfil, sino que incluye referencias directas y punzantes a sus competidores.

Lo extraordinario del #NFL en el SuperBowl son sus comerciales de TV aquí uno de ellos. Continúa la guerra comercial Pepsi-CocaCola… esos publicistas con unos genios! Seguro responderá Cocacola #SuperBowl pic.twitter.com/wHNPjug0Fd — Lalo Carmona (@lalocarmona11) February 1, 2026

Esta estrategia agresiva ha sido calificada por analistas como una de las más audaces de la década, buscando capitalizar la rivalidad histórica del sector de bebidas en un escenario de máxima audiencia.

